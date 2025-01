EQS-News: Dirk Simons ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der PNE AG

EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Personalie

Dirk Simons ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der PNE AG (News mit Zusatzmaterial)



07.01.2025 / 10:27 CET/CEST

Corporate News

Dirk Simons ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der PNE AG

Übernahme der Funktion zum 1. Januar 2025

Dirk Simons übernimmt von Marc van't Noordende

Cuxhaven, 7. Januar 2025 – Zu Jahresbeginn hat Dirk Simons die Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden der PNE AG von Marc van‘t Noordende übernommen, der interimsweise seit August 2024 den Vorsitz des Gremiums innehatte.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Die PNE AG entwickelt sich in einem dynamischen Marktumfeld ausgezeichnet. Es gibt eine klare Vision, die wir gemeinsam mit dem Vorstand und den Mitarbeitenden umsetzen wollen,“ sagt Dirk Simons. „Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist nach wie vor ein Zukunftsfeld, in dem wir eine aktive und treibende Rolle einnehmen wollen. Die PNE AG bringt alle Voraussetzungen mit, um dabei weiter erfolgreich zu sein.“

Dirk Simons ist eine erfahrene Führungskraft in der Energiebranche. Er ist seit Jahrzehnten im internationalen Umfeld tätig. In den vergangenen Jahren setzte er auf Vorstandsebene bei verschiedenen Unternehmen der erneuerbaren Energien erfolgreich Projekte um. Unter anderem war Dirk Simons Interim-Chief Financial Officer (CFO) der Mainstream Renewable Power und Chief Transformation Officer (CTO) der Mabanaft. Bei Npower war Dirk Simons von 2015 bis 2019 als Chief Operating Officer (COO) und als CFO Mitglied des Vorstands. Im RWE-Konzern zeigte er von 1995 bis 2015 in verschiedenen Führungspositionen sein Können.

Seit November 2024 ist Dirk Simons Mitglied des Aufsichtsrats des PNE AG. PNE hatte dies Mitte November kommuniziert. In der der Dezember-Sitzung des Aufsichtsrats wurde Dirk Simons mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Marc van‘t Noordende bleibt weiter Mitglied des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat setzt sich nun zusammen aus Dirk Simons (Vorsitzender), Christoph Oppenauer (Stellvertretender Vorsitzender), Roberta Benedetti, Alberto Donzelli, Marcel Egger, Marc van‘t Noordende und Dr. Susanna Zapreva.



Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie.

Kontakt:

PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 7 18 - 453

E-Mail: alexander.lennemann@pne-ag.com

PNE AG

Head of Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 879 33 - 114

E-Mail: christopher.rodler@pne-ag.com Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Dirk Simons

07.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

