Ukraine greift wichtigen Militärstandort in Russland an - "Engels brennt"

(Reuters) - Die Ukraine hat nach Angaben lokaler Behörden in Russland einen wichtigen Militärstandort Hunderte Kilometer von der Grenze entfernt angegriffen.

Die beiden Nachbarstädte Engels und Saratow seien in der Nacht zum Mittwoch Ziel eines "Massenangriffs mit Drohnen" gewesen, teilte Regionalgouverneur Roman Busargin mit. In einer Industrieanlage sei ein Brand ausgebrochen. Über Opfer sei aber nichts bekannt. In Engels befindet sich ein wichtiger Militärflugplatz für Langstreckenbomber, die zu Russlands strategischen Nuklearstreitkräften gehören. Der ukrainische Präsidentenberater Oleksandr Kamyschin teilte mit, man habe ein Öllager getroffen, das den Flugplatz in Engels versorge. "Engels brennt, eure Verteidigung ist in Panik", schrieb er auf X.

Auch in russischen Medienberichten war die Rede von einem Brand in einer Ölanlage. Nicht verifizierte Videos und Fotos in den sozialen Medien zeigten ein großes Feuer mit orangen Flammen und dicken Rauchwolken, die in den Nachthimmel aufsteigen. Das unabhängige Nachrichtenportal Astra meldete, dass es sich um ein Öldepot handle, das Treibstoff für den Luftwaffenstützpunkt zur Verfügung stelle. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, in der Region um Saratow seien elf ukrainische Drohnen in der Nacht zerstört worden sowie 21 weitere in anderen Teilen Russlands und über dem Asowschen Meer. Sämtliche Angaben ließen sich unabhängig zunächst nicht überprüfen.

Engels und Saratow liegen einander gegenüber an den Ufern der Wolga. Die Ukraine hatte die Basis in Engels bereits im Dezember 2022 einmal angegriffen. Damals starben drei russische Luftwaffenangehörige. Eine Drohne wurde abgeschossen.

