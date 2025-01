ANALYSE-FLASH: UBS belässt Redcare Pharmacy auf 'Sell' - Ziel 85 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Redcare Pharmacy nach vorläufigen Jahresumsatzzahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Online-Apotheke habe die Konsens- und noch deutlicher seine Schätzung verfehlt, schrieb Analyst Olivier Calvet am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Optimisten dürften derweil auf die erwartungsgemäße Entwicklung bei elektronischen Rezepten in Deutschland schauen./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / 06:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2025 / 06:38 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------