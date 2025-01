Ryanair verstärkt Angebot auf deutschen Regionalflughäfen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die irische Airline Ryanair will ihr Flugangebot an deutschen Regionalflughäfen ausbauen.

Zum Sommerflugplan werde man die Sitzplatzkapazität an fünf kleineren Airports wie Bremen, Lübeck und Baden-Baden um 800.000 erhöhen und zwei zusätzliche Flugzeuge stationieren, teilte der größte europäische Billigflieger am Donnerstag mit. Dies werde allerdings nicht den Rückgang an anderen größeren deutschen Flughäfen um 1,8 Millionen Sitze ausgleichen, sagte Ryanair-Airlinechef Eddie Wilson in Berlin.

Ryanair kritisiert seit längerem die Standortkosten für Luftfahrt in Deutschland als zu hoch. Die Airline hatte deshalb angekündigt, ihr Flugangebot in Berlin und Hamburg zu reduzieren. Zudem soll der gesamte Betrieb in Dortmund, Dresden und Leipzig im Sommer 2025 eingestellt werden. Ryanair bekräftigte, dass man die Passagierzahl in Deutschland über mehrere Jahre hinweg auf 34 Millionen etwa verdoppeln könnte, sobald Deutschland wettbewerbsfähige Standortkosten für die Luftfahrt habe.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)