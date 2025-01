Insider: Batteriezell-Hersteller CATL will an Hongkonger Börse

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Hongkong (Reuters) - Der chinesische Batteriezell-Hersteller CATL will Insidern zufolge an die Börse in Hongkong.

Das Unternehmen habe bereits Investmentbanken wie JPMorgan und Bank of America mit den Vorbereitungen beauftragt, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen. Ziel sei eine Notierung in der ersten Jahreshälfte. Das Volumen des Börsengangs sei noch offen. Es dürfte sich um mehrere Milliarden Dollar handeln, hieß es. An der Börse in Shenzhen ist CATL mit etwa 150 Milliarden Dollar bewertet. Das Unternehmen war zunächst nicht für Rückfragen zu erreichen, die Banken lehnten eine Stellungnahme ab. Über Nominierung der Banken hatte zuerst Bloomberg am Montag berichtet.

