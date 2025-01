dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 14.01.2025 - 17.00 Uhr

USA: Erzeugerpreise steigen weniger als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Erzeugerpreise Ende des vergangenen Jahres schwächer als erwartet gestiegen. Im Dezember legten die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, im Jahresvergleich um 3,3 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Das ist zwar die höchste Jahresrate seit Februar 2023, allerdings hatten Analysten einen stärkeren Anstieg auf 3,5 Prozent erwartet.

ROUNDUP 2: DGB unterstützt Habecks umstrittenen Sozialvorstoß - weiter Kritik

BERLIN - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) begrüßt den umstrittenen Vorstoß von Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck zur Heranziehung von Kapitalgewinnen zur Finanzierung der Sozialbeiträge. "Robert Habeck liegt richtig", sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Grundsätzliche Offenheit für eine Heranziehung von mehr Beitragszahlenden für die Solidarsysteme zeigte der Arbeitnehmerflügel der CDU, die CDA.

ROUNDUP 3: Keine weiteren Seuchenfälle - London verhängt Importverbot

POTSDAM/LONDON - Nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS) bei Wasserbüffeln im brandenburgischen Hönow gibt es im unmittelbaren Umkreis von einem Kilometer keine weiteren Fälle. Sämtliche Proben seien negativ, wie das Brandenburger Landwirtschaftsministerium mitteilte. Die Proben werden im Landeslabor Berlin-Brandenburg und zum Teil auch zusätzlich im Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) in Greifswald untersucht.

Deutlich mehr Immobilien in Deutschland zwangsversteigert

RATINGEN - Angesichts von Wirtschaftskrise und Zinsanstieg werden deutlich mehr Immobilien in Deutschland zwangsversteigert. Nach Recherchen des Fachverlags Argetra wurden 2024 Gerichtsverfahren für 13.445 Häuser, Wohnungen und Grundstücke eröffnet, nach 12.332 im Vorjahr. Damit habe sich der Anstieg beschleunigt.

Lawrow behauptet: USA wollen auch TurkStream ausschalten lassen

MOSKAU - Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat den USA vorgeworfen, mit Hilfe ukrainischer Drohnenangriffe die für die Energieversorgung in Europa wichtige Gasleitung TurkStream ausschalten zu wollen. Die USA wollten ihre "ukrainischen Klienten" dazu drängen, nach den Sprengungen an der Ostseepipeline Nord Stream als nächstes TurkStream außer Betrieb zu nehmen, sagte Lawrow in Moskau.

Katar: Vereinbarung über Waffenruhe in Gaza in Reichweite

DOHA - Eine Vereinbarung über eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen ist nach Darstellung Katars in Reichweite. Die Einigung sei sehr nah, sagte der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Madschid Al-Ansari. "Ich kann bestätigen, dass die Gespräche auf höchster Ebene hier in Doha laufen, während wir sprechen", sagte al-Ansari. Israel und die islamistische Hamas hätten Entwürfe eines Vorschlags vorliegen.

ROUNDUP: Nach Regierungserklärung in Paris droht der Regierung ein frühes Aus

PARIS - Frankreichs neuer Premier Francois Bayrou steht vor einer schwierigen Bewährungsprobe: Am Nachmittag wird er seine Regierungserklärung vor dem Parlament abgeben - doch ein Misstrauensvotum der Opposition droht bereits. Im Dezember hatten linke und rechtsnationale Kräfte Bayrous Vorgänger Michel Barnier nach nur drei Monaten im Amt mit einem solchen Votum gestürzt. Bayrous Kabinett droht ein ähnliches Schicksal, noch bevor es konkrete Maßnahmen umsetzen kann.

ROUNDUP: Europäer wollen ukrainischer Rüstungsindustrie helfen

WARSCHAU/KIEW - Deutschland und vier große europäische Partner wollen die ukrainische Rüstungsindustrie im Verteidigungskampf gegen Russland stärken. "Wenn das Geld da ist, wenn die Rüstungskapazitäten für die Produktion da sind, dann ist die Ukraine selbst am schnellsten damit, die eigenen Truppen mit Material und Waffen zu versorgen", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zum Abschluss eines Treffens mit seinen Kollegen aus Polen, Frankreich, Großbritannien und Italien in einem Vorort der polnischen Hauptstadt Warschau.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jkr