Lindt & Sprüngli erzielt erneut starkes organisches Wachstum

Kilchberg, 14. Januar 2025 – Die Lindt & Sprüngli Gruppe verzeichnet auch 2024 mit 7,8% ein starkes organisches Wachstum. In Schweizer Franken stieg der Gruppenumsatz um 5,1% auf CHF 5,47 Mrd., beeinflusst durch den negativen Währungseffekt von –2,7%. Der Zuwachs wurde von Preissteigerungen im mittleren einstelligen Bereich zur Kompensation höherer Kakaopreise sowie von einer soliden Volumen-/Mix-Entwicklung gestützt. Alle Regionen trugen zum Umsatzwachstum bei.

Die Lindt & Sprüngli Gruppe blickt auf ein herausforderndes Jahr zurück, das von rekordhohen Kakaopreisen, beträchtlichen Preissteigerungen und gedämpfter Konsumentenstimmung geprägt war. Der Kakaomarkt war im Berichtsjahr volatil, wobei die Kakaopreise zum Jahresende auf einem Allzeithoch blieben. Zur Kompensation der hohen Kakaopreise war das Unternehmen zu Preisanpassungen gezwungen, die auch 2025 notwendig sein werden.



Trotz des herausfordernden Umfelds erzielte Lindt & Sprüngli ein starkes Ergebnis im oberen Bereich der für das Geschäftsjahr angekündigten Ziele mit einem starken organischen Wachstum. Die Gruppe steigerte 2024 sowohl Umsatz als auch Volumen, was sie zu einem der am schnellsten wachsenden Schokoladenherstellern macht, der weltweit Marktanteile gewinnt.



Im Jahr 2024 steigerte Lindt & Sprüngli den Umsatz organisch um 7,8% auf CHF 5,47 Mrd. (Vorjahr: CHF 5,20 Mrd.). In Schweizer Franken betrug das Umsatzwachstum 5,1%. Währungseffekte belasteten das Ergebnis mit –2,7%, was hauptsächlich auf den schwächeren US-Dollar und Euro zurückzuführen war. Bei Global Retail verzeichneten die rund 560 eigenen Läden und 21 E-Shops (Vorjahr: 530 eigene Läden) in allen Märkten ein zweistelliges Wachstum mit einem Gesamtwachstum von 16,7%.

Anhaltendes Wachstum in allen Regionen

Die Ergebnisse der drei Regionen spiegeln die starken Unternehmenszahlen für 2024 mit anhaltendem organischem Wachstum und Marktanteilsgewinnen wider.



«Europa» verzeichnete mit CHF 2,59 Mrd. (Vorjahr: CHF 2,41 Mrd.) den höchsten Umsatz bei einem herausragenden organischen Wachstum von 9,5%. Lindt & Sprüngli erzielte in vielen europäischen Märkten, insbesondere Grossbritannien, Mittel- und Osteuropa, Frankreich und Benelux, zweistellige Wachstumszahlen. Andere Kernmärkte wie Deutschland, Italien und die Schweiz trugen mit soliden Zuwächsen im mittleren einstelligen Bereich zu den Ergebnissen bei.



«Nordamerika» wies mit einem auf CHF 2,15 Mrd. (Vorjahr: CHF 2,11 Mrd.) gestiegenen Umsatz ein organisches Wachstum von 5,0% aus. Belastet wurde das Ergebnis in Nordamerika durch ins Jahr 2023 verlagerte Osterbestellungen aufgrund des frühen Osterdatums 2024 sowie einer Reduktion von Lagerbeständen bei grossen Einzelhandelskunden in der ersten Jahreshälfte 2024. Bereinigt um diese Sondereffekte läge das organische Wachstum bei 6,0%. In den USA und Kanada verzeichnete Lindt & Sprüngli solides einstelliges Wachstum und gewann weitere Marktanteile. Auch Ghirardelli erzielte ein starkes Ergebnis mit Wachstum im oberen einstelligen Bereich und weiteren Marktanteilsgewinnen. Russell Stover verbuchte in einem herausfordernden Marktumfeld einen leichten Umsatzrückgang.



«Rest der Welt» erreichte ein starkes organisches Umsatzwachstum von 10,0% auf CHF 0,72 Mrd. (Vorjahr: CHF 0,68 Mrd.) insbesondere dank der ausgezeichneten Entwicklung in Kernmärkten wie Brasilien, Japan und China mit zweistelligen Wachstumsraten.

Kernprodukte und Innovationen als Wachstumstreiber

Der Trend hin zu Geschenkformaten, Pralinés und Hohlfiguren setzte sich 2024 fort. Hauptwachstumstreiber waren Lindor und Excellence mit starkem organischem Wachstum und Marktanteilsgewinnen in allen Regionen. Zu den Produktinnovationen zählten die Einführung der Reihe «Excellence Pailleté» und neuen Geschmacksrichtungen bei Lindor wie etwa Tiramisu. Ende 2024 lancierte Lindt & Sprüngli ihre handgefertigte Lindt Dubai Chocolade als limitierte Edition in den eigenen Läden. Der überwältigende Erfolg veranlasste das Unternehmen zur Kreation der Lindt Dubai Style Chocolade nach ähnlichem Rezept für den Grosshandel.

Ausblick

Lindt & Sprüngli ist zuversichtlich, im Geschäftsjahr 2024 eine operative Gewinnmarge (EBIT) von mindestens 16,0% (Vorjahr: 15,6%) zu erreichen.



Basierend auf den erforderlichen Preisanpassungen erwartet die Gruppe für 2025 eine Steigerung des organischen Wachstums um 7–9% sowie eine Verbesserung der operativen Gewinnmarge von 20–40 Basispunkten.



Für die Jahre nach 2025 bestätigt das Unternehmen unverändert die strategischen mittel- bis langfristigen Ziele eines organischen Umsatzwachstums von 6–8% mit einer Verbesserung der operativen Gewinnmarge von 20–40 Basispunkten pro Jahr.

Mehr Details zum Jahresabschluss 2024 folgen am Dienstag, 4. März 2025, 7.00 Uhr.

Über Lindt & Sprüngli

Seit 180 Jahren verzaubert Lindt & Sprüngli die Welt mit Schokolade. Das Schweizer Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Zürich ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute an 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 38 Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen sowie über ein Netzwerk von über 100 unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Zudem betreibt Lindt & Sprüngli rund 560 eigene Shops. Mit rund 15‘000 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2024 einen Umsatz von CHF 5.47 Mrd. Unsere Verpflichtung, zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen, leitet das Handeln und die Bestrebungen des Unternehmens. Für die verantwortungsvolle Beschaffung seines wichtigsten Rohstoffs Kakao lancierte das Unternehmen 2008 ein eigenes Programm: das Lindt & Sprüngli Farming Program.

