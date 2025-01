Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur Maul- und Klauenseuche

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Maul- und Klauenseuche:

"Die Maul- und Klauenseuche trifft die Viehhalter hierzulande in der Phase eines tiefgreifenden strukturellen Umbruchs. Die Ampel-Koalition hatte sich für den Strukturwandel in der Tierhaltung viel vorgenommen und dann leider nur wenig davon umgesetzt. Nach der Bundestagswahl darf die neue Regierung diese Fehler nicht wiederholen. Wer immer regiert, wird Verbrauchern auch die unbequeme Wahrheit zumuten müssen, dass sie die hohen Standards, die sie erwarten, auch in Form einer Abgabe bezahlen müssen - trotz der weiterhin hohen Inflation auf Lebensmittel. Ansonsten sprechen wir bald nicht mehr von Strukturwandel, sondern einer existenzbedrohenden Krise. Dass ihr Fleisch dann aus dem Ausland käme, kann den Verbrauchern nicht schmecken."/yyzz/DP/nas