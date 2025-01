Ukraine greift großangelegt Ziele in Russland an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Neu: Russland, Einzelheiten)

Moskau (Reuters) - Die Ukraine hat in der Nacht zum Dienstag russische Regionen mit einem großangelegten Drohnen- und Raketen-Einsatz angegriffen.

Dabei seien Fabriken in mindestens drei Städten beschädigt worden, teilten Behörden mit. Dem Telegram-Kanal Shot zufolge schoss Russland mehr als 200 ukrainische Drohnen und fünf in den USA hergestellte ATACMS-Raketen ab. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte laut amtlicher russischer Nachrichtenagenturen mit, in den vergangenen 24 Stunden seien 14 im Westen produzierte und von der Ukraine abgeschossene Raketen abgefangen worden. Reuters konnte die Angaben unabhängig nicht überprüfen.

Der Kriegsblogger Two Majors erklärte, der Feind habe einen massiven kombinierten Angriff auf russisches Territorium organisiert. Der Gouverneur der Region Saratow rund 720 Kilometer südöstlich von Moskau, Roman Busargin, sagte, die Städte Saratow und Engels an den gegenüberliegenden Ufern der Wolga seien Ziel eines umfangreichen Drohnenangriffs geworden. Zwei Industrieanlagen seien beschädigt worden. Das unabhängige Nachrichtenportal Astra berichtete von einem Feuer in einer Industrieanlage in der Stadt Kasan östlich von Moskau infolge eines Drohnenangriffs. Auch der Gouverneur der Region Brjansk im Westen Russlands, Alexander Bogomas, berichtete von massiven Raketenangriffen der Ukraine.

An den Flughäfen in Kasan, Saratow, Pensa, Uljanowsk und Nischnekamsk seien Flugbeschränkungen verhängt worden, teilte die russische Luftfahrtbehörde mit. In Nischnekamsk in der russischen Republik Tatarstan befindet sich die große Raffinerie Taneco. Dem Portal Shot waren in der Raffinerie Alarmsirenen zu hören. Reuters konnte den Bericht zunächst nicht überprüfen. Das russische Verteidigungsministerium äußerte sich zunächst nicht zu den Angriffen. Reuters konnte den von Shot gemeldeten Einsatz von US-Raketen des Typs ATACMS nicht bestätigen.

RUSSLAND: ZWEI WEITERE ORTE IN DONEZK EINGENOMMEN

Laut russischem Verteidigungsministerium konnten sechs ATACMS aus US-Produktion und acht britische Storm Shadows abgefangen werden, wie die amtliche Nachrichtenagentur Tass berichtete. Zwei davon seien über dem Schwarzen Meer zerstört worden. Russland werde auf die Angriffe reagieren, hieß es aus dem Ministerium weiter. Den weiteren Angaben zufolge konnten russische Truppen im Osten der Ukraine die Kontrolle über die Ortschaften Neskutschne und Terny in der Region Donezk übernehmen.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius traf unterdessen am Morgen zu einem unangekündigten Besuch in Kiew ein. Geplant waren Gespräche mit ukrainischen Regierungsvertretern über die aktuelle Kriegslage.

