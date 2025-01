Deutsche Wirtschaft im vierten Quartal 2024 wohl geschrumpft

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft ist im Schlussquartal 2024 voraussichtlich geschrumpft.

Das Bruttoinlandsprodukt sei von Oktober bis Dezember wohl um 0,1 Prozent zum Vorquartal zurückgegangen, gab das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Berlin bekannt. Diese "erste sehr frühe Schätzung" basiere aber noch auf einer "unvollständigen Datenbasis" und sei daher noch mit höherer Unsicherheit behaftet. Details sollen am 30. Januar bekanntgegeben werden.

Die Konjunkturschwäche könnte nach Prognose vieler Ökonomen zu Jahresbeginn anhalten. Dafür sprechen die Auftragsflaute in der Industrie und in der Bauwirtschaft, aber auch die schlechte Konsumstimmung der Verbraucher. Erst im Jahresverlauf dürfte Europas größte Volkswirtschaft etwas Fahrt aufnehmen, erwarten Analysten.

