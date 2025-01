Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Personalie

Swiss Re schlägt neue Mitglieder zur Wahl in den Verwaltungsrat vor



15.01.2025 / 07:00 CET/CEST





Swiss Re schlägt vor, Morten Hübbe und George Quinn an der Generalversammlung am 11. April 2025 als neue Mitglieder in den Verwaltungsrat zu wählen

Philip Ryan und Sir Paul Tucker werden sich nicht zur Wiederwahl stellen

Zürich, 15. Januar 2025 – Der Verwaltungsrat von SwissRe schlägt vor, Morten Hübbe und George Quinn an der bevorstehenden Generalversammlung am 11. April 2025 als neue Mitglieder in den Verwaltungsrat zu wählen. Die Verwaltungsratsmitglieder Philip Ryan und Sir Paul Tuckerwerden sich nicht zur Wiederwahl stellen.

Jacques de Vaucleroy, Verwaltungsratspräsident von Swiss Re: «Wir freuen uns, dass wir zwei herausragende Branchenkenner für die Wahl in unseren Verwaltungsrat gewinnen konnten. Morten Hübbe und George Quinn bringen umfassende Erfahrung in der Versicherungsbranche, eine fundierte Kenntnis unseres Kerngeschäfts und anerkannte strategische Fähigkeiten mit.»

Morten Hübbe war von 2011 bis 2023 Group Chief Executive Officer und von 2002 bis 2011 Group Chief Financial Officer von Tryg, Skandinaviens grösstem Nichtlebenversicherer. Davor arbeitete er bei Zurich Insurance Group und Almindelig Brand Insurance in Dänemark. Derzeit ist Morten Hübbe Verwaltungsratspräsident von Trustly, Siteimprove und Conscia. Er hat einen Masterabschluss in Finance and Accounting von der Copenhagen Business School.

George Quinn war von 2014 bis April 2024 Group Chief Financial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung bei Zurich Insurance Group. Zwischen 1999 und 2014 hatte er eine Reihe von Führungspositionen bei Swiss Re inne, zuletzt von 2007 bis 2014 als Group Chief Financial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung. Seine Karriere begann 1988 bei KPMG in London. George Quinn hat einen Abschluss in Ingenieurwesen von der Universität Strathclyde in Schottland.

Philip Ryan, seit 2015 Mitglied des Verwaltungsrats von Swiss Re, und Sir Paul Tucker, Verwaltungsratsmitglied seit 2016, werden sich an der bevorstehenden Generalversammlung nicht zur Wiederwahl stellen. Beide sind Mitglieder des Risikoausschusses, Philip Ryan ist zudem Mitglied des Revisionsausschusses.

Jacques de Vaucleroy, Verwaltungsratspräsident von Swiss Re: «Im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen möchte ich mich bei Phil und Paul für ihr grosses Engagement und ihre wichtigen Beiträge zur strategischen Entwicklung von Swiss Re in den letzten Jahren bedanken. Wir werden ihren Rat und ihre Expertise sehr vermissen und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute.»

Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com.

Bitte klicken Sie hier, um auf die Pressemitteilungen von Swiss Re zuzugreifen.

Swiss Re

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken – von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80 Geschäftsstellen weltweit tätig.

Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen

Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen. Weitere Informationen finden Sie hier: Legal Notice section of Swiss Re's website.

Ende der Medienmitteilungen



Sprache: Deutsch Unternehmen: Swiss Re Ltd Mythenquai 50/60 8022 Zürich Schweiz Telefon: +41 (0) 43 285 71 71 E-Mail: Media_Relations@swissre.com Internet: www.swissre.com ISIN: CH0126881561 Valorennummer: 12688156 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2067763

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2067763 15.01.2025 CET/CEST