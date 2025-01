Bank of America steigert Gewinn - Aktie legt zu

Wie schon andere US-Großbanken zuvor hat auch die Bank of America hervorragende Zahlen für das vierte Quartal 2024 verkündet.

Sprudelnde Erträge haben der Bank of America im vergangenen Jahr etwas mehr Gewinn beschert. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 27,1 Milliarden US-Dollar (26,3 Mrd. Euro) und damit zwei Prozent mehr als im Vorjahr, wie das US-Geldhaus am Donnerstag in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Zwar ging der Zinsüberschuss leicht zurück. Höhere Einnahmen aus Gebühren und Provisionen machten dies aber mehr als wett. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an: Die Aktie der Bank of America legte im vorbörslichen US-Handel um mehr als ein Prozent zu.

Das Institut steigerte seine gesamten Erträge im vergangenen Jahr um drei Prozent auf 101,9 Milliarden Dollar. Höhere Rückstellungen für gefährdete Kredite und höhere Kosten zehrten einen Teil der Mehreinnahmen auf.

Bankchef Brian Moynihan sprach von einem starken vierten Quartal. Finanzchef Alastair Borthwick zeige sich zuversichtlich, dass der Konzern seinen Zinsüberschuss im neuen Jahr wieder steigern kann. Denn schon im vierten Quartal nahmen die Beträge auf den Konten der Kunden spürbar zu. Und die Bank erzielte einen höheren Zinsüberschuss als in den vier Quartalen zuvor. Im Jahresverlauf war er zwischenzeitlich sogar gesunken.