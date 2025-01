DAX Ausblick: Rekordhoch nach US-Inflationsdaten – Trump weiter im Fokus

Mit Spannung fiebern Anleger dies- und jenseits des Atlantiks der offiziellen Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Donald Trumps entgegen. Nach Veröffentlichung neuer US-Teuerungsdaten zur Wochenmitte erreicht das Frankfurter Börsenbarometer ein frisches Rekordhoch bei über 20.675 Zählern. Im weiteren Wochenverlauf richten sich die Blicke weiterhin auf wichtige Konjunkturdaten.

Kernrate der Teuerung geht zurück auf 3,2 Prozent – Zinssenkungsfantasien bekommen neues Leben eingehaucht

Die Verbraucherpreise inklusive der Treiber Energie und Lebensmittel legten im Dezember per Jahresmonatsvergleich um 2,9 Prozent zu und damit so stark wie erwartet, nach 2,7 Prozent im November. Allerdings ging im gleichen Zeitraum die Kernrate der Teuerung zurück von 3,3 Prozent auf 3,2 Prozent, was die Zinssenkungsfantasien insgesamt neu entfachte. Besagte Rate wird nicht zuletzt durch die US-Notenbank als bedeutend im Hinblick auf die Inflationsbeurteilung angesehen.