Dow Jones Industrial Average® - US-Nachwahljahr holpriger – saisonale Schnittmenge im Frühjahr

Mit anderen Worten: Der typische Verlauf des US-Nachwahljahres fällt deutlich durchwachsener als das Ablaufmuster des „5er-Jahres“ aus. Eine der Schlüsselfragen des Jahres 2025 ist also, ob sich der US-Präsidentschafts- oder der Dekadenzyklus durchsetzen wird. Wenngleich die beiden bekanntesten Zyklen übergeordnet schon mal größere saisonale Übereinstimmungen zeigten, gibt es unterjährig doch einige Gemeinsamkeiten. Besonders auffällig ist die saisonale Schnittmenge von April bis Juli – in dieser Phase signalisieren beide Zyklen deutlich überproportionale Monatsrenditen (siehe Chart). Bei der Einzelmonatsbetrachtung stechen der April, Juli und Dezember hervor, die jeweils überdurchschnittliche Renditen und überdurchschnittliche Trefferquoten zeigen. In den beschriebenen Monaten haben Investorinnen und Investoren die Wahrscheinlichkeit auf ihrer Seite. Gleichzeitig fällt die Wertentwicklung dann besonders stark aus. Dieser doppelte Rückenwind sorgt für das Beste aus zwei Welten. Auf den letzten Metern des Jahres könnte eine stärker als sonst ausgeprägte Weihnachtsrally für ein weiteres „Highlight“ sorgen.

Dow Jones Industrial Average® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

