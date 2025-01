Original-Research: clearvise AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: clearvise AG - von First Berlin Equity Research GmbH 16.01.2025 / 14:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG Unternehmen: clearvise AG ISIN: DE000A1EWXA4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 16.01.2025 Kursziel: 2,90 Euro Kursziel auf Sicht 12 Monaten von: Letzte 12.04.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Ratingänderung: Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,90. Zusammenfassung: clearvise hat den im Bau befindlichen deutschen Windpark 'Weilrod 2' (18,6 MW) erworben und damit ihr Portfolio auf über 470 MW erweitert. Neben operativ tätigen Assets (316 MW) sind 55 MW im Bau und 102 MW in der Planung. Wir rechnen in den nächsten Wochen mit dem ursprünglich für Ende 2024 geplanten Netzanschluss des französischen PV-Parks Chassiecq (36,4 MW). Projektverschiebungen in Italien veranlassen uns dazu, unsere Wachstumsplanung für das laufende Jahr etwas vorsichtiger zu gestalten. Während clearvise unsere Wachstumsannahme im Windbereich mit dem Kauf von Weilrod 2 bereits erfüllt hat, schrauben wir unsere Wachstumsannahme für den PV-Bereich etwas zurück (+63 MWp statt bisher +79 MWp, zuzüglich 36,4 MW Chassiecq) und haben unsere Schätzungen überarbeitet. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR2,90. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 2.90 price target. Abstract: clearvise has acquired the German wind farm 'Weilrod 2' (18.6 MW), which is currently under construction, thereby expanding its portfolio to over 470 MW. In addition to operating assets of 316 MW, 55 MW are under construction and 102 MW are in the planning stage. We expect the grid connection of the French PV park Chassiecq (36.4 MW), which was originally scheduled for end 2024, to take place in the coming weeks. Project postponements in Italy have prompted us to be somewhat more cautious in our growth planning for the current year. While clearvise has already fulfilled our growth assumption in the wind sector with the purchase of Weilrod 2, we are scaling back our growth assumption for the PV sector slightly (+63 MWp instead of +79 MWp, plus 36.4 MW from Chassiecq) and have revised our forecasts. An updated DCF model yields an unchanged price target of EUR2.90. We confirm our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31629.pdf Kontakt für Rückfragen: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2069295 16.01.2025 CET/CEST °