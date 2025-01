MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zu Rezession in Deutschland

Fünf harte Jahre liegen hinter der Weltwirtschaft. Deutschland tut sich schwerer als andere Staaten, wieder in Gang zu kommen. Die Industrie im Land schwächelt angesichts hoher Energiepreise. Das trifft die Bundesrepublik, wo dieser Wirtschaftsteil immer noch eine tragende Rolle hat, besonders hart. Vieles könnte die Bundesregierung angehen, weshalb die Wahl in fünf Wochen eine Chance ist. Die Ampel hatte keine Lösungen mehr für den Stillstand anzubieten, weil sie unter anderen Vorzeichen geschmiedet wurde. Bei der letzten Wahl waren Klimaschutz und Corona-Maßnahmen die Top-Themen. Wirtschaft war nebensächlich. Als Putin die Ukraine überfiel, änderte das alles. Die Regierung fand keine Antwort auf die schädliche Spirale, die das in Gang setzte, und die strukturellen Probleme, die dadurch freigelegt wurden. Jetzt ist die Lage anders. Wirtschaftspolitik wird im nächsten Koalitionsvertrag ganz vorne stehen. Egal, welche Parteien regieren./yyzz/DP/zb