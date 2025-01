US-Anleihen legen weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag erneut gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte um 0,19 Prozent auf 108,53 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,61 Prozent.

Der Rückgang der Renditen hat sich damit fortgesetzt, wenn auch deutlich schwächer als am Vortag. Am Mittwoch hatte ein überraschender Rückgang der Kernrate bei den US-Verbraucherpreisen im Dezember die Spekulation auf weitere Zinssenkungen in den USA verstärkt, was die Renditen zeitweise deutlich unter Druck setzte.

Im frühen Handel haben sich die Kursbewegungen zunächst in Grenzen gehalten. Die Veröffentlichung von neuen US-Konjunkturdaten sorgte nicht für stärkere Impulse am US-Rentenmarkt. Im Dezember waren die Umsätze im Einzelhandel nicht so stark wie erwartet gestiegen.

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel etwas höher als erwartet aus, während die amerikanischen Einfuhrpreise im Dezember etwas stärker als erwartet stiegen./jkr/zb