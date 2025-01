Bitcoin Kurs: Anleger nehmen Allzeithoch ins Visier – Alle Augen auf Donald Trump

Mit rund 102.000 Dollar kann sich der Bitcoin weiterhin oberhalb der Schallmauer in Höhe von 100.000 Dollar behaupten. Das Rekordhoch bei rund 108.000 Dollar befindet sich damit wieder in Schlagdistanz. Anleger könnten nun die nächste psychologische Schwelle von 110.000 Dollar ansteuern.

Ihre Schatten vorauswerfen dürfte weiterhin der offizielle Amtsantritt durch Donald Trump. Der finale Einzug Trumps in das Weiße Haus könnte der Branche weiteren Rückenwind verleihen.

Einzug Donald Trumps in das Weiße Haus wirft Schatten voraus – Startschuss für kryptofreundliches Washington

Anleger hoffen, dass der designierte US-Präsident bereits zu Beginn seiner Amtszeit den Weg für ein kryptofreundliches Washington ebnet.

Für den 20. Januar ist der offizielle Einzug Trumps in das Weiße Haus angesetzt. Der Republikaner hatte in seinem Wahlkampf die Krypto-Community umgarnt und verschiedene Ankündigungen gemacht, sollte er Präsident werden. Investoren setzen auf laxere Regeln und somit auf ein kryptofreundliches Umfeld und damit weniger regulatorischen Gegenwind.