Deutschland: Erzeugerpreise fallen 2024 - Dezember-Auftrieb geringer als gedacht

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland sind die Preise auf Herstellerebene im vergangenen Jahr gefallen. Im Jahresdurchschnitt 2024 waren die gewerblichen Erzeugerpreise um 1,8 Prozent niedriger als im Vorjahresschnitt, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Im Dezember legten die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 0,8 Prozent zu. Im Monatsvergleich fielen sie sogar überraschend um 0,1 Prozent. Beide Werte liegen und den durchschnittlichen Schätzungen von Analysten.

Wesentlicher Grund für den Anstieg der Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat waren im Dezember die Preissteigerungen bei den Investitionsgütern, so das Statistische Bundesamt weiter. Auch Verbrauchsgüter, Gebrauchsgüter und Vorleistungsgüter seien teurer gewesen, während Energie billiger gewesen sei. Ohne Berücksichtigung von Energie stiegen die Erzeugerpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat im Dezember um 1,2 Prozent und blieben im Vergleich zum Vormont unverändert.

Die Erzeugerpreise zeigen die Preisentwicklung auf Herstellerebene. Sie bilden die Verkaufspreise der Produzenten ab und wirken sich tendenziell auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik ausrichtet.

Weil sich die allgemeine Teuerung abgeschwächt hatte und die Konjunktur im Euroraum schwach ist, hatte die Notenbank seit Juni mehrfach die Leitzinsen gesenkt. Experten rechnen mit weiteren Zinsschritten nach unten, auch wegen der trägen Wirtschaft./mis/jha/