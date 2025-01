EQS-News: Marinomed Biotech AG: Sanierungsverfahren erfolgreich abgeschlossen

EQS-News: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Insolvenz/Unternehmensrestrukturierung

Marinomed Biotech AG: Sanierungsverfahren erfolgreich abgeschlossen



20.01.2025 / 07:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Sanierungsverfahren durch Beschluss des Landesgerichts Korneuburg nach Erfüllung aller notwendigen Bedingungen, einschließlich der einstimmigen Zustimmung der Gläubiger zum Sanierungsplan, formell beendet

Vorstand übernimmt Verwaltung des Unternehmens von der Sanierungsverwalterin

Sanierungsplan muss innerhalb der nächsten zwei Jahre erfüllt werden; dafür erforderliche Mittel sollen durch Verkauf des Carragelose-Geschäfts und die Kommerzialisierung des Marinosolv-Assets sichergestellt werden

Korneuburg, Österreich, 20. Jänner 2025 – Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) gibt bekannt, dass das am 14. August 2024 eröffnete Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung mit Beschluss des Landesgerichts Korneuburg vom 14.. Jänner 2025 formell abgeschlossen wurde. Im Dezember erfüllte das Unternehmen alle notwendigen Voraussetzungen, einschließlich der Hinterlegung der für die Zahlung der Barquote und der Verfahrenskosten erforderlichen Mittel. Mit dem formellen Abschluss des Verfahrens endet auch die Verwaltung durch die Sanierungsverwalterin und der Vorstand hat die Kontrolle über das Unternehmen wiedererlangt.

Zuvor wurde mit den Gläubigern, insbesondere der Europäischen Investitionsbank, eine einstimmige Zustimmung zum vorgelegten Sanierungsplan erzielt. Der Plan sieht eine Quote von 30 % vor, die innerhalb der nächsten zwei Jahre rückzuführen ist. Ein wesentliches Element für die Erfüllung des Plans ist der Verkauf des Carragelose-Geschäftsbereichs an Unither Pharmaceuticals. Die Zustimmung der Aktionäre, die eine wichtige Bedingung für den Abschluss des Verkaufs darstellt, wurde auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 19.Dezember 2024 eingeholt.

„Wir sind erleichtert, dass wir den Sanierungsprozess erfolgreich abschließen konnten. Mit dem Verkauf des Carragelose-Geschäfts sind wir gut aufgestellt, um den Sanierungsplan zu erfüllen. Gleichzeitig ist es nun oberste Priorität, eine neue Strategie zu entwickeln und die Vermarktung unserer Marinosolv- und Solv4U-Assets voranzutreiben“, fügt Andreas Grassauer, CEO von Marinomed, hinzu.

Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline und global vermarkteten Therapeutika. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte in den therapeutischen Bereichen der Immunologie und Virologie auf Basis seiner Plattform Marinosolv® und der virusblockierenden Wirkungsweise von Carragelose®. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Virologie-Segment umfasst Carragelose®-basierte rezeptfreie Produkte zur Prophylaxe und Therapie von viralen Infektionen der oberen Atemwege, die in mehr als 40 Ländern verpartnert sind. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert an der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com.

Rückfragehinweis

Marinomed Biotech AG

PR & IR: Lucia Ziegler

T: +43 2262 90300 158

E-Mail:

T: +43 2262 90300 158
E-Mail: pr@marinomed.com
E-Mail: ir@marinomed.com

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG sind durch den Kontext solcher Aussagen oder Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "Projekt" und "Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Datum, an dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Marinomed, Marinosolv® und Carragelose® sind Marken der Marinomed AG. Die Marken sind Eigentum der Marinomed Biotech AG oder in ausgewählten Ländern an Partner auslizensiert.

