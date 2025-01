Ölpreise stabil

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind wenig verändert in die neue Woche gestartet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Montag zuletzt 80,64 US-Dollar. Das sind 15 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar stieg hingegen leicht um fünf Cent auf 77,93 Dollar.

Die Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas sorgt für eine gewisse Entspannung der Lage in Nahost. In den vergangenen Wochen waren die Ölpreise denn auch ein wenig zurückgekommen, nachdem sie zuvor infolge neuer Sanktionen der USA gegen Russlands Energiewirtschaft deutlich gestiegen waren./mis/jha/