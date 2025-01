S&P 500® - Versagende Formation als Mutmacher

Es stand einiges auf dem Spiel für den S&P 500®. Konkret gemeint ist die Ausprägung einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Entsprechend wichtig war die Erholungsbewegung seit dem Tief vom 13. Januar bei 5.773 Punkten, denn damit konnten die amerikanischen Standardwerte eine obere Umkehr verhindern (siehe Chart). „False breaks are followed by fast moves“ – so lautet eine der ältesten Tradingweisheiten überhaupt. Bevor Anlegerinnen und Anleger darauf hoffen können, gilt es allerdings noch die 50-Tages-Linie (akt. bei 5.968 Punkten) bzw. den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 5.986 Punkten) nachhaltig zu überwinden. Gelingt der Befreiungsschlag winkt zur Belohnung ein Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 6.099 Punkten. Fast noch wichtiger ist aber, dass statt von einer S-K-S-Formation im Erfolgsfall von einer klassischen Korrekturflagge ausgegangen werden kann (siehe Chart). Auf der Unterseite möchten wir dagegen zwei Unterstützungen hervorheben: Zum einen die Aufwärtskurslücke von letzter Woche (untere Gapkante bei 5.872 Punkten), zum anderen das o. g. Tief von Mitte Januar bei 5.773 Punkten. Letzteres ist sogar als strategische Absicherung prädestiniert.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.