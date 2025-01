EQS-HV: pferdewetten.de AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.02.2025 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

pferdewetten.de AG Düsseldorf ISIN DE000A2YN777

DE000A3EXQ9 KORREKTUR DER EINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

(VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG) AM 24. FEBRUAR 2025

Korrektur zu Abschnitt II In der am 17. Januar 2025 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zu der am 24. Februar 2025 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung) der pferdewetten.de AG, Düsseldorf, bezieht sich die Überschrift zu Abschnitt II versehentlich auf einen Tagesordnungspunkt 2. Die Hauptversammlung hat jedoch nur einen einzigen Tagesordnungspunkt, so dass die Überschrift von Abschnitt II zutreffend wie folgt lautet: „II. Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu TOP 1 der Tagesordnung über den Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen des neuen Genehmigten Kapitals 2025/I“ Ansonsten bleibt die am 17. Januar 2025 im Bundesanzeiger veröffentlichte Einberufung unverändert. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen. Düsseldorf, im Januar 2025 pferdewetten.de AG Der Vorstand