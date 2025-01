EQS-News: 10% Anleihe der EPH Group AG – Zeichnungsfrist startet heute

EQS-News: EPH Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

21.01.2025

10% Anleihe der EPH Group AG – Zeichnungsfrist startet heute

10 % Zinsen p.a. bei monatlicher Zinszahlung – Effektivzins 10,48% p.a.

Anleihe besichert

Emissionsvolumen bis zu EUR 50 Millionen, Laufzeit 7 Jahre

Investment in den boomenden Markt für Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment

Umtauschangebot an Anleihegläubiger der EPH-Group-Anleihe 2023/2030

Wien, 21. Januar 2025 – Heute startet die Zeichnungsfrist für die Anleihe des Wiener Tourismusunternehmens EPH Group AG (WKN: A3L7AM, ISIN: DE000A3L7AM8) mit einem Zinssatz von 10 % p.a. und einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die Zinsen werden monatlich an die Anleger ausbezahlt,erstmalig am 24. März 2025. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Mit einer Stückelung von 1.000 Euro richtet sich die Emission sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger.

Im Unterschied zu den im Juli 2023 emittierten unbesicherten Schuldverschreibungen 2023/2030 beinhaltet die neue Anleihe ein Sicherungskonzept: die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. Dies verbessert das Risikoprofil der neuen Anleihe erheblich.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der Anleihe in Deutschland und Österreich beginnt heute. Geplanter Valutatag ist Montag, der 24.02.2025. Die Anleihe kann über die Zeichnungsbox der Börse Stuttgart sowie über die Website der Emittentin (www.eph-group.com) gezeichnet werden.

Zudem unterbreitet die Emittentin den Gläubigern der Anleihe 2023/2030 (ISIN: DE000A3LJCB4) ein Umtauschangebot. Sie können über ihre jeweilige Depotbank im Verhältnis 1:1 in die neuen, besicherten Schuldverschreibungen 2025/2032 tauschen. Die Umtauschfrist bei den Depotbanken läuft ebenfalls ab heute, 12:00 Uhr (MEZ) bis einschließlich 12.02.2025, 12:00 Uhr (MEZ).

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen 2025/2032 in das Vienna MTF der Wiener Börse und in den Freiverkehr der Börse Stuttgart ist ab dem 24.02.2025 geplant.

Alexander Lühr, Vorstand der EPH Group AG: “ Die Nachfrage im Segment der Premium- und Luxushotels wächst kontinuierlich, auch in Zeiten weltweiter wirtschaftlicher Unsicherheiten. Die sich daraus ergebenden Chancen wollen wir nutzen. Aktuell arbeiten wir an einem außergewöhnlichen Resort in den Kitzbüheler Alpen. Das ca. 35.000 Quadratmeter große Grundstück in erstklassiger Lage gehört bereits unserer Beteiligungsgesellschaft. Außerdem haben wir uns an der Pure Place Hospitality GmbH beteiligt, die derzeit ein innovatives Golfresort auf einem südlich von Wien gelegenen Golfplatz entwickelt.

Die Mittel aus der neuen Anleihe sollen sowohl für diese beiden Projekte verwendet als auch für den Erwerb von zwei neuen, herausragenden Liegenschaften genutzt werden. Es handelt sich dabei um eine exklusive Seeufer-Liegenschaft in Kärnten mit einem bereits genehmigten Hotelprojekt sowie um ein einzigartiges Grundstück mit Altbestand, das sich direkt an der Skipiste im Skigebiet Kitzbühel befindet. In den letzten Monaten haben wir die Ankäufe vorbereitet. Der endgültige Erwerb soll unmittelbar nach Abschluss der Anleiheemission erfolgen.

Unsere Anteile an den genannten Projekten werden entsprechend unserem Besicherungskonzept zugunsten der Anleihegläubiger erstrangig verpfändet. Mit zusätzlichem Eigenkapital, für das wir einen Börsengang (IPO) im Segment „direct market plus“ der Wiener Börse planen, möchten wir den Finanzierungsmix optimieren und gleichzeitig das Risikoprofil für Investoren weiter verbessern.”

Ausführliche Informationen zum Unternehmen und zur Anleihe sind auf der Homepage www.eph-group.com zu finden.



Über die EPH Group AG:

Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren, Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen plant den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des EPH-Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence, Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln.

Die neue Anleihe 2025/2032 der EPH Group AG (WKN: A3L7AM, ISIN: DE000A3L7AM8) notiert voraussichtlich ab 24. Februar 2025 im Vienna MTF der Wiener Börse sowie im Freiverkehr der Börse Stuttgart.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eph-group.com.

Kontakt Investoren / Presse:

max. Equity Marketing GmbH

Maximilian Fischer

Marienplatz 2

80331 München

Tel.: +49 89 139 2889 0

Mail: m.fischer@max-em.de

