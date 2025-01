EQS-News: LION E-Mobility AG: Teilweise Wandlung des Wandeldarlehens durch Großaktionär

EQS-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

22.01.2025 / 14:40 CET/CEST

Zug, 22. Januar 2025 - Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, gibt bekannt, dass ihr Hauptaktionär, Herr Ian Mukherjee, heute die teilweise Wandlung des von ihm gewährten Wandeldarlehensvertrags inklusive aufgelaufener Zinsen im Gesamtbetrag von EUR 1.887.000 erklärt hat. Im Rahmen dieser Wandlung wird die Gesellschaft 3.000.000 neue Namensaktien mit einem Nennwert von je CHF 0,13 aus dem genehmigten Kapital ausgeben. Durch diese Maßnahme erhöht sich das Grundkapital der LION E-Mobility AG auf insgesamt 15.375.633 Aktien. Damit reduzieren sich die Verbindlichkeiten der Gesellschaft entsprechend um den umgewandelten Betrag und die Eigenkapitalquote erhöht sich deutlich von rund 20% zum Jahresende 2023 auf knapp 40% gemäß vorläufigen Berechnungen per Ende Januar 2025.

Dr. Joachim Damasky, CEO der LION E-Mobility AG, kommentiert: „Diese Umwandlung unterstreicht das Vertrauen von Herrn Mukherjee in unsere Strategie und unser langfristiges Potenzial. Sie reduziert unsere Verschuldung signifikant, was unsere finanzielle Stabilität weiter erhöht."

Alessio Basteri, Präsident des Verwaltungsrats der LION E-Mobility AG, fügt hinzu: „Die Unterstützung von Herrn Mukherjee ist ein starkes Signal an unsere Aktionäre und den Markt. Sie zeigt, dass unsere Vision einer nachhaltigen und innovativen Mobilität das Vertrauen erfahrener Investoren genießt. Diese Maßnahme ermöglicht es uns, noch intensiver an unseren Wachstumszielen zu arbeiten."

Ian Mukherjee, Mitglied des Verwaltungsrats der LION E-Mobility AG, betont: „Ich freue mich, mit meiner Unterstützung zur weiteren Entwicklung der LION E-Mobility AG beizutragen. Das Unternehmen hat eine klare Vision und das Potenzial, eine führende Rolle in der E-Mobilitätsbranche zu spielen, wie die hervorragenden Testergebnisse der neuen LION-Batterie mit dem Premium-OEM-Partner zeigen. Die Umwandlung des Darlehens ist ein Zeichen meines Vertrauens in das Team und die Zukunft von LION."

2024 war für die LION E-Mobility AG ein wegweisendes Jahr, das durch erhebliche Fortschritte bei der Stärkung der finanziellen Basis gekennzeichnet war. Der erfolgreiche Verkauf der Anteile an der TÜV Süd Battery Testing GmbH ermöglichte die Rückzahlung von Darlehen und die Begleichung von Zinszahlungen, wodurch die Verbindlichkeiten des Unternehmens deutlich reduziert wurden. Auch die Wandlung eines Teils des Wandeldarlehens trug zu dieser positiven Entwicklung bei, indem sie die ausstehenden Schulden reduzierte und die Eigenkapitalbasis des Unternehmens stärkte.

Diese Maßnahmen verbesserten nicht nur die Bilanz, sondern positionierten die LION E-Mobility AG auch für nachhaltiges Wachstum und schufen eine solide Basis, um die strategischen Ziele – insbesondere die Kommerzialisierung der Immersionskühltechnologie – mit größerer finanzieller Flexibilität zu verfolgen.

„Dank dieser Erfolge haben wir unsere Bilanz gestrafft und verfügen nun über den finanziellen Spielraum, um unsere Vision, eine führende Rolle im Markt für Elektromobilität einzunehmen, konsequent zu verfolgen. Wir gehen davon aus, dass wir im Jahr 2025 in die nächste Phase der Serienproduktion mit deutschen Premium-OEMs eintreten werden", ergänzt Dr. Joachim Damasky, CEO der LION E-Mobility AG.

Über die LION E-Mobility AG

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen, sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um dem steigenden Bedarf an hochleistungsfähigen Energiespeicherlösungen gerecht zu werden.

Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulmontagelinien in der eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit.

Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet.

