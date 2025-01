EQS-News: PUMA steigert sein Wachstum innerhalb des Jahres 2024 und startet ein Programm zur Steigerung der Profitabilität

EQS-News: PUMA SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

PUMA steigert sein Wachstum innerhalb des Jahres 2024 und startet ein Programm zur Steigerung der Profitabilität

Herzogenaurach, 22. Januar 2025 - Das Sportunternehmen PUMA hat heute die vorläufigen Ergebnisse für das Jahr 2024 bekanntgegeben und im vierten Quartal 2024 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 9,8% auf € 2.289 Millionen (+15,5% in der Berichtswährung Euro) verzeichnet. Im Gesamtjahr wuchs der währungsbereinigte Umsatz um 4,4% auf € 8.817 Millionen (+2,5% in der Berichtswährung Euro) und entsprach damit dem Ausblick.

Alle Regionen trugen zum währungsbereinigten Umsatzwachstum im vierten Quartal bei. Eine starke Verbesserung des Großhandelsgeschäfts (+6,9%) und anhaltendes Wachstum im Direct-to-Consumer-Geschäft (DTC) (+16,1%) führten das Wachstum an. Während EEMEA (+14,3%), Europa (+10,3%), Großchina (+7,4%), restliches Asien/ Pazifik (+19,0%) und Nordamerika (+2,6%) ein stärkeres Wachstum als in den ersten neun Monaten 2024 verzeichneten, fiel das Umsatzwachstum in Lateinamerika mit +7,0% geringer aus. PUMAs Umsätze mit Schuhen stiegen 9,2%, mit Textilien 8,8% und mit Accessoires 14,5%.

Für das Gesamtjahr 2024 konnten alle Regionen, Produktbereiche und Distributionskanäle ihren Umsatz währungsbereinigt gegenüber dem Vorjahr steigern. Dieses Wachstum ging mit einer Verbesserung der Rohertragsmarge um 110 Basispunkte auf 47,4% einher.

Das operative Ergebnis (EBIT) lag mit € 622 Millionen auf dem Niveau des Vorjahres (2023: € 622 Millionen). Damit lag das operative Ergebnis im Rahmen des EBIT-Ausblicks für das Gesamtjahr 2024. Die EBIT-Marge für das Gesamtjahr belief sich auf 7,1%. Das Konzernergebnis lag jedoch mit € 282 Millionen unter dem Vorjahresniveau (2023: € 305 Millionen) und unter den Erwartungen. Das ist vor allem auf einen höheren Nettozinsaufwand und ein höheres Ergebnis für nicht beherrschende Anteile zurückzuführen.

„Wir haben im Jahr 2024 ein solides Umsatzwachstum erzielt und bedeutende Fortschritte bei unseren strategischen Initiativen gemacht, sind aber mit unserer Profitabilität nicht zufrieden“, sagte Arne Freundt, CEO von PUMA. „Mit einem verstärkten Fokus darauf, unser Umsatzwachstum in ein höheres Profitabilitätswachstum umzusetzen, haben wir ‘nextlevel“ initiiert, ein umfassendes Effizienzprogramm zur Kostenoptimierung und operativen Verbesserung. In Kombination mit wichtigen bereits getroffenen Maßnahmen, werden wir 2025 weitere Maßnahmen zur Kostenkontrolle umsetzen. Obwohl wir uns weiterhin in einem dynamischen Marktumfeld befinden, stimmt uns die Steigerung unseres Wachstums innerhalb des Jahres 2024 zuversichtlich. Wir erwarten, dass wir 2025 stärker wachsen als 2024.“

Das Programm „nextlevel“ zielt darauf ab, bis 2027 eine EBIT-Marge von 8,5% zu erreichen, indem die direkten und indirekten Kosten optimiert werden. Dies beinhaltet Personalkosten, die wir auf strategische Wachstumsbereiche ausrichten werden. Das Programm ergänzt PUMAs Strategie zur Stärkung der Marke, die die Grundlage für nachhaltiges und schnelleres Wachstum bildet. In einem nach wie vor dynamischen Marktumfeld wird PUMA weiterhin strategisch in seine Marke investieren, um das Wachstum zu beschleunigen und gemeinsam mit dem „nextlevel“-Programm eine Verbesserung des zugrundeliegenden operativen Ergebnisses ab 2025 sicherzustellen. In Kombination mit unserer Strategie zur Stärkung der Marke ist es unser Ziel, langfristig eine operative Marge von 10% zu erreichen.

Die Finanzergebnisse sind vorläufig und nicht testiert. Die PUMA SE wird ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 und den Ausblick 2025 am 12. März 2025 veröffentlichen.

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen.Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

