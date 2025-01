IRW-News: Fairchild Gold Corp. : Fairchild Gold meldet anomale geochemische Ergebnisse in Proben aus ausbeißendem Gestein von bis zu 8,90 % Cu in seinem Konzessionsgebiet Copper Chief in der Nähe von Las Vegas, Nevada

IRW-PRESS: Fairchild Gold Corp. : Fairchild Gold meldet anomale geochemische Ergebnisse in Proben aus ausbeißendem Gestein von bis zu 8,90 % Cu in seinem Konzessionsgebiet Copper Chief in der Nähe von Las Vegas, Nevada

VANCOUVER, BC / 21. Januar 2025 / IRW-Press / Fairchild Gold Corp. (TSXV: FAIR) (Fairchild oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es in seinem Cu-Au-Ag-PGE-Konzessionsgebiet Copper Chief nach wie vor Hinweise auf beträchtliches Potenzial für die Auffindung verschiedener Minerallagerstättentypen gibt, vor allem porphyrische Kupferlagerstätten (PCD) in Nevadas aussichtsreichem Mineralgürtel Walker Lane. Die jüngsten geochemischen Analysen von Proben aus ausbeißendem Gestein haben bedeutende mehrphasige Mineralisierungen von Kupfer (Cu), Gold (Au), Silber (Ag) und Platingruppenelementen (PGE) ergeben, welche die Stellung des Konzessionsgebiets als vielversprechendes Explorationsprojekt weiter festigen.

Link zu den Entnahmestellen der Proben

Wichtigste Analyseergebnisse der Explorationsproben

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78165/FAIR_012125_DEPRcom.001.png

Kupfer (Cu):

- Das Analyseergebnis von 8,90 % Cu (89.000 ppm) in der Gesteinsprobe 350352 - brekzierter dolomitischer Kalkstein mit Trümmerzonen aus Kalzitadern und Malachit/Chrysokoll (Mine Sandy South) - unterstreicht das Potenzial des Konzessionsgebiets Copper Chief für hohe Erzgehalte.

- Weitere ausgeprägte Kupferanomalien im Stollen Sandy North und in der Mine Rosella bestätigen die weite Verbreitung von Cu-Au-Ag-PGE- und PCD-Mineralisierungen an der Oberfläche.

Gold (Au):

- Erhöhte Goldkonzentrationen, mit einem Spitzenwert von 1,075 g/t Au in Probe 350352 (Bild der Probe HIER ansehen) (Mine Sandy South hier ansehen), deuten auf Zonen mit stellenweise ausgeprägter Goldanreicherung hin, die sich möglicherweise als Bohrziele eignen.

- Immer wieder stößt man auch in anderen Proben auf Goldanomalien, wie etwa in Probe 350357 (ein Bild der Probe finden Sie unter diesem LINK) mit 0,587 g/t Au im Stollen Sandy South West; sie weisen auf potenzielle Funde von wirtschaftlich nutzbaren Goldzonen hin.

Silber (Ag):

- Die extrem hohe Silberanreicherung mit einem Spitzengehalt von 515 ppm Ag (16,48 Unzen/Tonne) in der Probe 350333 (Mine Rosella) verdeutlicht, dass sich im Konzessionsgebiet polymetallische Lagerstätten befinden könnten.

Probe 350333 hier ansehen

- Zusätzliche hochgradige Silberwerte, wie etwa 49 ppm Ag in Probe 350357 (Stollen Sandy Southwest), untermauern das Potenzial für Vorkommen mehrerer Metalle (Höffigkeit).

Platingruppenelemente (PGE):

- Während die PGE-Werte insgesamt bescheiden sind, deuten stellenweise Anreicherungen, wie etwa 0,518 ppm Pd und 0,139 ppm Pt in Probe 57160 (Mine Lost), darauf hin, dass die Zusammenhänge zwischen den Platingruppenelementen und Skarnen oder ultramafischen Systemen genauer untersucht werden müssen.

Geologischer Kontext

Das Konzessionsgebiet Copper Chief befindet sich in einem geologisch günstigen Umfeld, das durch porphyrisch-granitisches Intrusivgestein aus der Trias, Kontrollstrukturen und Alterierungszonen gekennzeichnet ist. Diese Merkmale stehen im Einklang mit:

- Mineralisierung mit Skarnbezug: Der beachtliche Gehalt an Basis- und Edelmetallen und das thermisch entstandene amphibolhaltige Gestein stehen in Verbindung zu Skarnsystemen.

- Porphyrähnliches Potenzial: Die weit verbreiteten Kupferanomalien und die damit verbundenen Alterierungszonen deuten stark auf das Vorhandensein von mehreren PCD-Systemen in geringer Tiefe hin.

Stellungnahme der Projektleitung: Die Exploration bei Copper Chief hat gerade erst begonnen und unsere Proben weisen bereits solide Werte auf, die uns darin bestärken, weiter nach Skarn- und Porphyrgestein zu suchen. Fest steht, dass sich die Sandy-Minen anhand der Proben bewährt haben, und es gibt noch weit mehr zu erforschen und zu entdecken: die Minen Copperside, Smithsonite, December und Shanendoah und, nicht zu vergessen, den Namensgeber des Projekts, die Mine Copper Chief ... wir stehen erst am Anfang.

-Aaron Mcbreairty (Projektleiter)

Nächste Schritte: Ausbau der Explorationsaktivitäten bei Copper Chief

Vollständige und zukünftige Explorationskarte HIER ansehen

Das Explorationsteam von Copper Chief intensiviert seine Bemühungen, um das gesamte Cu-Au-Ag-PGE-Potenzial des Konzessionsgebiets freizusetzen. Folgende Maßnahmen sind geplant:

1. Ausdehnung der Aktivitäten am Standort

Gezielte Bearbeitung von noch nicht inspizierten Zonen, sowohl in den Minen Copper Chief und Copperside als auch in anderen Bereichen; historische Proben und Erzkörper weisen einen Kupferanteil von bis zu 29,00 % auf.

2. Helikoptergestützte Exploration (Anfang Februar 2025)

Helikoptergestützte Kartierungen und Probenahmen mit Hauptaugenmerk auf entlegenen Gebieten mit hoher Priorität.

3. 3D-Strukturkartierung (Januar 2025)

Detaillierte 3D-Kartierungen zur gezielten Auffindung von Kontrollstrukturen und Explorationszielen.

4. Geophysikalische Messungen

Drohnengestützte Magnetfeldmessungen zur Auffindung von Anomalien.

Messungen mittels induzierter Polarisation (IP) zur gezielten Suche nach sulfidreichen Zonen.

5. 3D-Modellierung

Einbindung geochemischer und geophysikalischer Daten zur Prioritätenreihung von Bohrzielen.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Die oben beschriebenen Gesteinsproben, sowohl die aktuellen als auch die historischen, wurden alle von Personen entnommen bzw. gemeldet, die die Voraussetzungen für die Qualifizierung als qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101 erfüllen bzw. erfüllten, einschließlich Dr. Adolph Knopf (1918) und Dr. Donald F. Hewett (1931) vom U.S. Geological Survey. Die Geologen und Berater von Fairchild, die die jüngsten Proben entnommen haben, sind derzeit qualifizierte Sachverständige. Der Projektleiter von Fairchild verwahrte die Gesteinsproben an sicheren Orten und lieferte sie persönlich an ALS Global, ein ISO-6000-zertifiziertes Analyselabor. ALS verwahrte die Proben an sicheren Orten und meldete die Analyseergebnisse ordnungsgemäß und unvoreingenommen an Fairchild.

Fairchild nutzte ALS Global für einen 4-Säuren-Aufschluss der Probentrüben und Analyse mittels PGM-MS23- und PGM-ICP23-Brandprobe für Gold, Palladium und Platin sowie das ME-MS61m-Multielementpaket für die Analyse geringfügiger Elemente. Alle Proben, deren Analysewerte über den Grenzwerten für Kupfer, Silber und Zink lagen, wurden von ALS anhand der Methoden Cu-OG62, Ag-OG62 bzw. Zn-OG62 erneut analysiert. Die Analyse der Proben durch ALS erfolgte in dessen Labor in Vancouver, British Columbia, Kanada.

Den Probenchargen wurden OREAS-Standards, Leerproben und Duplikate beigefügt, um die vergleichende Genauigkeit der erhaltenen Edelmetall- und PGE-Analysewerte zu überprüfen.

Über das Konzessionsgebiet Copper Chief

Das Konzessionsgebiet Copper Chief befindet sich in einem bekannten Mineralgürtel im US-Bundesstaat Nevada und zeichnet sich durch sein beachtliches Kupfer- und Goldexplorationspotenzial aus. Die soliden geochemischen Ergebnisse und die vorteilhafte Geologie sprechen für eine Fortführung der Exploration und für weitere Investitionen.

Stellungnahme des CEO:

Diese Analyseergebnisse, die von Proben aus aufbeißendem Gestein stammen, bestätigen eindeutig das Mineralpotenzial des Konzessionsgebiets Copper Chief und bestärken das Unternehmen, seine Explorationsarbeiten fortzusetzen. Die Mehrelement-/Mehrzielcharakteristik des Projekts wurde bestätigt, vor allem Kupfer und das Gebiet der Sandy-Minen spielen eine besondere Rolle.

Das Unternehmen wird in Kürze eine weitere Explorationsmessung in Angriff nehmen; dabei sollen alle Zielzonen des Konzessionsgebiets unter die Lupe genommen, neue Ziele definiert und bereits bekanntes Wissen vertieft werden.

-Luis Martins, CEO von Fairchild Gold Corp.

Stellungnahme des qualifizierten Sachverständigen

Richard R. Redfern, M.S., C.P.G. Nr. 10717, ist der qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101, der das Konzessionsgebiet Copper Chief seit 2003 mehrfach vor Ort untersucht und die aus privaten und öffentlichen Quellen verfügbaren geologischen Informationen über das Konzessionsgebiet überprüft hat. Er ist verantwortlich für die Genehmigung der technischen Inhalte dieser Pressemitteilung.

Über Fairchild Gold Corp.

Fairchild befasst sich mit dem Erwerb und der Exploration von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika und hat es sich zum Ziel gemacht, abbauwürdige Edel- und Basismetallkonzessionsgebiete zu lokalisieren und zu erschließen und sein Explorationsprogramm auf dem Konzessionsgebiet Copper Chief, Nevada, und dem Konzessionsgebiet Fairchild Lake in Ontario durchzuführen.

Im Namen des Board of Directors

Luis Martins

Direktor und Chief Executive Officer

Fairchild Gold Corp.

info@fairchildgold.com

(866) 497-0284

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition des Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Informationen) dar. Ohne das Vorstehende einzuschränken, beinhalten solche zukunftsgerichteten Informationen Aussagen über den Prozess und den Abschluss des Angebots, die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und Aussagen über die Geschäftspläne, Erwartungen und Ziele des Unternehmens. In dieser Pressemitteilung werden Wörter wie können, würden, könnten, werden, wahrscheinlich, glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, schätzen und ähnliche Wörter sowie die negative Form davon verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und geben nicht notwendigerweise genaue Hinweise darauf, ob oder zu welchem Zeitpunkt oder bis zu welchem Zeitpunkt eine solche künftige Leistung erreicht werden wird. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und/oder auf dem guten Glauben der Unternehmensleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, finden Sie in der jüngsten Managements Discussion and Analysis des Unternehmens sowie in den Jahresabschlüssen und anderen Dokumenten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, sowie in der darin enthaltenen Diskussion der Risikofaktoren. Diese Dokumente sind unter www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens und auf der Website des Unternehmens unter https://fairchildgold.com/ verfügbar. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

QUELLE: Fairchild Gold Corp.

