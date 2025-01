Munich Re sieht bei Gewinnwachstum noch nicht das Ende der Fahnenstange

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re rechnet in den kommenden Jahren mit einem weiteren Gewinnwachstum. "Zumindest sieht es Stand heute auch noch nicht so aus, als ob wir am Ende der Fahnenstange angekommen wären", sagte Vorstandschef Joachim Wenning am Dienstagabend in München. Genaueres will er im Dezember verraten, wenn der Dax-Konzern seine neue Mehrjahresstrategie vorstellt. Für 2024 hat 2025 hat sich Wenning sechs Milliarden Euro Gewinn vorgenommen. Damit läge der Überschuss mehr als doppelt so hoch wie 2021.

Schon für 2024 hat die Munich Re einen Gewinn von mehr als fünf Milliarden Euro angekündigt. "Das wirds auch gut werden", sagte Wenning. Die tatsächliche Zahl soll erst mit den Jahreszahlen am 26. Februar veröffentlicht werden.

Dass das Gewinnwachstum in den kommenden Jahren weitergeht, schließt der Konzernchef zumindest nicht aus. Chancen dazu sieht er in der Lebens- und Kranken-Rückversicherung, im Direktgeschäft mit Unternehmen und bei der Erstversicherungstochter Ergo. Auch die Kapitalanlagen könnten weiterhin mehr abwerfen. "Wir wissen nur nicht, wie der Preiszyklus in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung ist."/stw/jkr/jha/