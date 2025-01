Pressestimme: 'Die Glocke' zu Bürokratieabbau in Deutschland

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Bürokratieabbau in Deutschland:

"Ganz gewiss sträubt sich kein Unternehmer gegen Spielregeln, die für alle gelten und fairen Wettbewerb schaffen. Doch Deutschland hat in seinem übertriebenen Verständnis von preußischer Genauigkeit Maß und Mitte verloren. Keinesfalls ist es fair, Kleinbetrieben die gleichen Pflichten aufzuerlegen wie Konzernen - ihnen fehlt das Personal, um Anforderungen an die Datenschutzgrundverordnung oder an das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - welch Wortungetüme! - zu erfüllen. (.) Nötig ist mehr Vertrauen: (.) die Behörden müssen bei Genehmigungen ihre Ermessensspielräume nutzen, Wirtschaftlichkeit und Verhältnismäßigkeit zum Maßstab erklären. Anders gesagt: Einfach mal machen lassen."/yyzz/DP/he