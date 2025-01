AKTIEN IM FOKUS: Puma mit Kurseinbruch - Enttäuscht im Gegensatz zu Adidas

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Aktienkurs von Puma ist am Donnerstag nach enttäuschende Eckdaten deutlich abgerutscht. Hatten die Papiere am Vortag noch gemeinsam mit Adidas auf gute Quartalszahlen des Konkurrenten positiv reagiert, ging es für Puma nun um 14 Prozent auf rund 36 Euro nach unten. Adidas waren davon mit moderatem Plus unbeeindruckt.

Puma erzielte im vierten Quartal zwar ein höheres operatives Ergebnis, verfehlte jedoch die Erwartungen des Marktes deutlich. Laut einem Börsianer wurden einige Anleger davon auf dem falschen Fuß erwischt, nachdem Adidas besser abgeschnitten hatte als erwartet. "Bei Adidas wird noch Samba getanzt", sagte er in Anlehnung an kultige Trend-Sneaker des Sportartikelherstellers. Der Puma hingegen werde seinem Ruf als "schnelle Katze" nicht gerecht.

Bei Puma gebe es mehr Fragen als Antworten, schrieb Barclays-Analystin Wendy Liu in einem ersten Kommentar. Das Bankhaus Metzler äußerte sich ähnlich, denn es stünden Fragezeichen hinter den Lifestyle-Verkaufstrends. Analyst Felix Dennl nahm daher die schwachen Eckdaten und fehlenden Spielraum für steigende Markterwartungen zum Anlass, um die bisherige Kaufempfehlung für Puma aufzugeben.

Adidas steht kursmäßig schon länger besser da als Puma. Binnen zwölf Monaten haben die Adidas-Aktien rund die Hälfte an Wert gewonnen, während das Minus bei Puma in dieser Zeit am Donnerstag auf etwa 16 Prozent angewachsen ist. Puma hat dabei vor allem den Jahresstart vermasselt, denn 2025 haben sie schon ein Minus von 19 Prozent angehäuft. Adidas dagegen hat in diesem Jahr mehr als neun Prozent zugelegt.

Es gab aber nicht nur Kritik für Puma am Donnerstag. Analyst Jörg Frey von Warburg Research betonte, der Konzern habe im vierten Quartal die Erwartungen zwar verfehlt und die Margenziele für 2027 verschoben, dennoch gebe es auch eine positive Sichtweise, denn Puma erwartete immer noch eine Wachstumsbeschleunigung 2025./tih/ag/mis