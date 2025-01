Aktien New York: Dow setzt Siegesserie fort

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street bleibt auch am Donnerstag auf Erfolgskurs. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,74 Prozent auf 44.485,30 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,22 Prozent auf 6.099,60 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 , der tags zuvor um mehr als 1,3 Prozent nach oben gesprungen war, ging es hingegen mit minus 0,16 Prozent auf 21.817,00 Punkte leicht abwärts.

Der zuletzt gute Lauf der Börsen war dem Enthusiasmus vieler Anleger über die erneute Präsidentschaft von Donald Trump geschuldet. Von ihm versprechen sie sich die angekündigten Deregulierungen und Steuererleichterungen für in den USA produzierende Unternehmen. "Die Trump-Euphorie an der Wall Street sollte bald nachlassen und die Geldpolitik mit den Notenbanksitzungen der EZB und der Fed in der kommenden Woche wieder in den Fokus der Anleger rücken", erwartet Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege von Robomarkets.

Unter den Einzelwerten stand der Computerspiele-Hersteller Electronic Arts im Blick, der mit der Vorlage seiner Zahlen zum dritten Geschäftsquartal seine Jahresziele einkassierte. Die Aktie sackte zuletzt um knapp 17 Prozent ab.

Für American Airlines ging es um gut 8 Prozent abwärts. Die Fluggesellschaft hatte mit ihren Eckdaten zum vierten Quartal und den Aussichten für 2025 die Anleger enttäuscht.

GE Aerospace zogen dagegen um 6,5 Prozent an. Der Triebwerkbauer schloss das Jahr 2024 besser als erwartet ab. Auch im neuen Jahr soll es aufwärtsgehen.

Die jüngst wieder gefragten Aktien aus dem Halbleitersektor mussten größere Einbußen hinnehmen. Der südkoreanische Speicherchip-Hersteller SK Hynix konnte die Anleger trotz eines Rekordquartals nicht überzeugen. Der Ausblick fiel nach Einschätzung der Investmentbank Stifel vorsichtig aus und lasse schwierigere Rahmenbedingungen erwarten. Die Hynix-Meldung sei in einen überhitzten Markt geplatzt, nachdem die Pläne der Trump-Regierung für Künstliche Intelligenz die Nachfrage nach Chip-Werten zuletzt wieder angeheizt hätten, hieß es weiter. So verbuchten die Papiere von Applied Materials , Lam Research , Micron , Intel und Arm Holdings Kursabschläge zwischen 2 und 8 Prozent./edh/he