Devisen: Euro stabil über 1,04 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag im US-Handel über der Marke von 1,04 US-Dollar gehalten. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0423 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0404 (Mittwoch: 1,0443) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9611 (0,9575) Euro gekostet.

Im Fokus bleibt die Handelspolitik der Vereinigten Staaten, nachdem der neue US-Präsident Donald Trump Zolldrohungen gegenüber Ländern wie China, Mexiko und Kanada, aber auch gegenüber der Europäischen Union abermals bekräftigte. Diese Drohungen hatten bereits im Wahlkampf Sorgen vor einer wieder anziehenden Inflation geweckt und dem Dollar-Kurs nach dem Wahlsieg Trumps Anfang November kräftigen Rückenwind verliehen. Der Euro war im Gegenzug unter Druck geraten./edh/he