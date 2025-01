Dow Jones Industrial Average® - Rückschlag: Je schneller, desto gefährlicher?

Wer als Investor am Kapitalmarkt agiert, stand bereits des Öfteren vor einem der wohl bekanntesten Scheidewege: „buy the dip“ oder Ausdehnung des ersten Korrekturimpulses? Einen äußerst interessanten Ansatz liefert das Paper „The 5% Canary“ von Andrew Thrasher, welches 2023 mit dem Charles H. Dow Award ausgezeichnet wurde. Kernthese ist, dass sowohl die preisliche als auch die zeitliche Dimension eines Kursrückschlags wichtig für die zukünftige Kursentwicklung ist. Gerade Konsolidierung um weniger als 5 % sind gesund – entsprechend gilt hier eher „buy the dip“. Übersteigt der Kursverlust eine Höhe von 5 %, gemessen von einem 52-Wochen-Hoch, dann steigt die Gefahr eines Trendwechsels. An dieser Stelle kommt die Zeitachse ins Spiel, denn im zweten Schritt wird ein Blick auf die Anzahl der Handelstage geworfen, die für die Ausprägung des 5 %-drawdown nötig waren. Die Daten für den DJIA® seit 1900 zeigen, dass es bei vielen bedeutenden Kursstürzen wie der Great Depression in den 1920er-30er Jahren, dem Black Monday Crash im September 1987, der Finanzkrise 2007 oder auch dem Covid-Rückschlag von 2020, im Vorfeld zu einem 5%-Kursverlust innerhalb von 15 Handelstagen kam. Ein schneller Rückschlag ist also ein besonderes Warnsignal (wird fortgesetzt).

Dow Jones Industrial Average® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

