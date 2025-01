Gewinner des Japan-Preises 2025 bekannt gegeben

Die Japan Prize Foundation gab heute, am 23. Januar 2025, um 18:00 Uhr (JST) die Gewinner des Japan-Preises 2025 bekannt. Prof. Russell Dean Dupuis (USA) wurde mit dem Japan-Preis in den Bereichen Materialwissenschaften und Produktion ausgezeichnet, und Prof. Carlos M. Duarte (Spanien) wurde mit dem Japan-Preis in den Bereichen Biologische Produktion, Ökologie/Umwelt ausgezeichnet.

Für den diesjährigen Japan-Preis wird Prof. Dupuis für seine herausragenden Beiträge zur Entwicklung der metallorganischen chemischen Gasphasenabscheidungstechnologie für elektronische und optoelektronische Bauelemente aus Verbindungshalbleitern und seinen bahnbrechenden Beitrag zu deren großflächiger Kommerzialisierung ausgezeichnet; und Prof. Duarte wird für seinen Beitrag zu unserem Verständnis der marinen Ökosysteme in einer sich verändernden Erde ausgezeichnet, insbesondere durch seine bahnbrechende Forschung zu Blue Carbon.

Für den Japan-Preis 2025 bat die Stiftung etwa 15.500 renommierte Wissenschaftler und Ingenieure aus aller Welt, Forscher zu nominieren, die in den diesjährigen Fachgebieten tätig sind. Wir erhielten 149 Nominierungen für die Fachgebiete Materialwissenschaften und Produktion sowie 72 Nominierungen für die Fachgebiete Biologische Produktion und Ökologie/Umwelt. Die diesjährigen Gewinner wurden aus insgesamt 221 Nominierten ausgewählt.

