Rohöl: Gefangen zwischen Angebot und Geopolitik

Der Ölmarkt steht im Jahr 2025 vor einem anspruchsvollen Balanceakt. Durch die steigende Ölproduktion in Nicht-OPEC+-Ländern, insbesondere in den USA, droht ein Angebotsüberschuss. Trumps Wahlkampfversprechen, die Lebenshaltungskosten in den Griff zu bekommen, könnte diesen Trend im Fall einer höheren Inlandsproduktion zusätzlich beschleunigen. Doch aufgrund der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten, vor allem in Bezug auf kritische Schifffahrtsrouten wie den Golf von Aden und die Straße von Hormuz, sind die Aufwärtsrisiken weiterhin hoch.

Technische Perspektive

Aus technischer Perspektive zeigt der Wochenchart, dass die Preise in den letzten beiden Jahren in einem abnehmenden Dreieck gestiegen sind, dem der Platz ausgeht und ein baldiger Ausbruch droht. Beim Preis könnte es einen letzten Versuch geben, den Widerstand zu testen, der sich aus rückläufigen Höchstständen zwischen 75 und 80 USD ergibt.