Trump droht Russland mit Sanktionen bei Nicht-Einigung mit der Ukraine

New York (Reuters) - US-Präsident Donald Trump droht Russland und anderen Ländern mit Steuern, Zöllen und Strafmaßnahmen, falls es nicht bald ein Abkommen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine gibt.

Ohne eine Einigung "habe ich keine andere Wahl, als hohe Steuern, Zölle und Sanktionen auf alles zu erheben, was von Russland in die USA verkauft wird, sowie gegen verschiedene andere beteiligte Länder", schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Namen anderer Länder nannte er nicht.

Die Regierung unter seinem Vorgänger Joe Biden hatte bereits seit Beginn des Kriegs im Februar 2022 Sanktionen gegen Tausende von Unternehmen im russischen Bankwesen, im Rüstungssektor, in der verarbeitenden Industrie, im Energiesektor, in der Technologiebranche und in anderen Bereichen verhängt. Trump hatte im Wahlkampf erklärt, den Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden zu beenden. Später setzte er dafür einen Zeitrahmen von rund sechs Monaten.

Russlands stellvertretender UN-Botschafter Dmitri Poljanskij sagte, dass man abwarten müsse, was Trump unter einem "Deal" zur Beendigung des Krieges in der Ukraine verstehe. Es gehe nicht nur um die Frage der Beendigung des Krieges. "Es geht in erster Linie darum, die Ursachen der ukrainischen Krise zu bekämpfen."

(Bericht von Ismail Shakil und Michelle Nichols, geschrieben von Birgit Mittwollen, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)