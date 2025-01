ANALYSE-FLASH: Goldman belässt BASF auf 'Buy' - Ziel 57 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BASF nach Eckdaten für 2024 inklusive einer hohen Wertberichtigung auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) des Chemiekonzerns habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, der freie Finanzmittelfluss (FCF) habe darüber gelegen, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2025 / 19:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

