EQS-News: Nordex Group kündigt Wechsel im Führungsteam an: Vertriebsvorstand übernimmt neue Rolle in der Organisation

Nordex Group kündigt Wechsel im Führungsteam an: Vertriebsvorstand übernimmt neue Rolle in der Organisation



27.01.2025

Pressemitteilung

Hamburg, 27. Januar 2025. Die Nordex Group hat heute bekannt gegeben, dass Patxi Landa, Chief Sales Officer (CSO) der Nordex SE, in eine neue Rolle als Head of Nordex Capital wechselt. In seiner neuen Position wird sich Patxi Landa auf die Unterstützung ausgewählter Kunden bei der Projektentwicklung in den Nordex-Schlüsselmärkten konzentrieren, um zusätzliche Absatzmöglichkeiten für Windenergieanlagen zu generieren.

Deshalb gibt Patxi Landa seine derzeitige Funktion ab. Chief Executive Officer (CEO) José Luis Blanco wird die Aufgaben des Vertriebsvorstands übernehmen. „Dieser strategische Schritt spiegelt das Bestreben des Unternehmens wider, noch engere Beziehungen zu seinen Kunden zu pflegen und gleichzeitig das Umsatzwachstum in seinem Kerngeschäft zu unterstützen“, sagt CEO José Luis Blanco über die neu geschaffene Funktion, die ihm unterstellt sein wird.

Patxi Landa kam mit dem Zusammenschluss mit Acciona Windpower im Jahr 2016 zu Nordex und war seit dem 1. April 2016 für den Vertrieb verantwortlich. Während seiner Amtszeit unterstützte er erfolgreich die Wachstumsstrategie und die globale Transformation des Unternehmens von EUR 2,5 Mrd. Umsatz im Jahr 2018 auf über EUR 7 Mrd. im Jahr 2024, indem er Nordex dabei unterstützt hat, sich in einem herausfordernden Marktumfeld erfolgreich zu positionieren und den Auftragseingang 2024 auf ein erneutes Rekordniveau von 8,3 GW zu steigern.

„Patxi war in den letzten acht Jahren ein großartiger Kollege und eine große Unterstützung, um das Wachstum der Nordex Group zu sichern und ihren Marktanteil zu erhöhen. Wir sind zuversichtlich, dass er seine neue Aufgabe, die für das Erreichen unserer strategischen Ziele von entscheidender Bedeutung ist, erfolgreich meistern wird“, sagt José Luis Blanco, CEO der Nordex Group. Dr. Wolfgang Ziebart, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Nordex SE, ergänzt: „Im Namen des Aufsichtsrats und des Vorstands danken wir Patxi für seine hervorragende Arbeit als CSO und wünschen ihm für seine neue Aufgabe alles Gute und viel Erfolg!“

Der Vorstand der Nordex SE besteht künftig aus zwei Mitgliedern, wobei José Luis Blanco als CEO und Dr. Ilya Hartmann als Chief Financial Officer die Gesamtverantwortung für die Führung der Nordex Group tragen werden.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 52 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Konzernumsatz von rund 6,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.200 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.



Ansprechpartner für Presseanfragen:



Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 – 1141

flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Investorenanfragen:



Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com

Tobias Vossberg

Telefon: +49 173 457 3633

tvossberg@nordex-online.com

