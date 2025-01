Israel: Acht der auszutauschenden Geiseln tot

Jerusalem/Kairo (Reuters) - Von den 33 israelischen Geiseln, die gegen palästinensische Häftlinge ausgetauscht werden sollen, sind nach Angaben beider Seiten acht tot.

Von den Geiseln, die Israel in der ersten Phase der Waffenruhe übergeben werden sollen, seien 25 am Leben, teilte ein Vertreter der radikalislamischen Palästinenser-Organisation Hamas am Montag der Nachrichtenagentur Reuters mit. Dazu gehörten auch die sieben Geiseln, die seit Beginn der Waffenruhe am 19. Januar bereits freigelassen worden seien. Israel bestätigt die Hamas-Angaben. Die Hamas habe eine Liste übermittelt, wonach 25 der 33 Geiseln am Leben seien. Acht Geiseln seien von der Hamas getötet worden, erklärte ein Sprecher der israelischen Regierung. Die Identitäten der Toten und Lebenden wurden zunächst nicht genannt.

(Bericht von Nidal al-Mughrabi und Maayan Lubell, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Thomas Seythal)