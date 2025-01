Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Parteitag der Grünen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Parteitag der Grünen:

"Die Brandmauer darf in der Tat nicht fallen, das ist völlig klar. Das aber zu verhindern, ist doch nicht allein die Aufgabe von Friedrich Merz. SPD und Grüne müssen sich selbst fragen, was ihre Antwort auf eine unkontrollierte Migration ist, die lange wohlwollend begleitet, nun aber von vielen nicht mehr akzeptiert wird. Den Moment, in der Debatte mitzureden oder gar den Ton anzugeben, haben die Grünen sicher verpasst."/DP/jha