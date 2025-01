Siemens Energy schneidet besser ab als erwartet

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy ist robust in das neue Geschäftsjahr gestartet und hat besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. So stieg der Umsatz von 7,65 Milliarden auf 8,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montagabend in München mitteilte. Auf vergleichbarer Basis - bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte lag das Plus bei 18,4 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis legte von 208 auf 481 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge verdoppelte sich auf 5,4 Prozent. Analysten hatten im Schnitt bei allen Kennziffern mit deutlich weniger gerechnet.

Die Auftragseingänge sanken auf vergleichbarer Basis hingegen um 10,2 Prozent auf 13,7 Milliarden Euro. Allerdings hatten Analysten mit einer stärkeren Verschlechterung gerechnet. Ebenfalls über den Erwartungen lag der freie Mittelzufluss vor Steuern mit 1,5 Milliarden Euro. Im Vorjahr stand hier noch ein Abfluss von 283 Millionen Euro zu Buche. Siemens Energy geht nun davon aus, die für das Geschäftsjahr 2024/25 avisierten bis zu 1 Milliarde Euro zu übertreffen. Eine neue Prognose soll mit der Vorlage des Halbjahresberichts erfolgen.

Am Markt kam dies gut an. Auf der Handelsplattform Tradegate gewann die Aktie zwei Prozent. Detaillierte Zahlen will Siemens Energy am 12. Februar vorlegen. Das Unternehmen hatte zuletzt vor allem stark vom Geschäft mit Netztechnik profitiert./nas/he