EQS-News: Avemio AG stellt auf Namensaktien um

EQS-News: Avemio AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Avemio AG stellt auf Namensaktien um



28.01.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Avemio AG stellt auf Namensaktien um

Neue ISIN DE000A40KY59; WKN A40KY5; Ticker AV2

Umstellung in den Depots der Aktionäre am 3. Februar 2025

Höhere Transparenz und direktere Kommunikation mit Aktionären beabsichtigt



Mainz-Kastel, 28. Januar 2025 – Die Avemio AG (ISIN DE000A2LQ1P6, WKN A2LQ1P), ein europaweit führender Systemlieferant von Hard- und Software für die professionelle Film-, Broadcast-, Audio- und Videobranche, stellt am 3. Februar 2025 ihren Aktienbestand von Inhaberaktien auf Namensaktien um. Ab dem 3. Februar 2025 nach Börsenschluss gelten die neue ISIN DE000A40KY59 (bisher: DE000A2LQ1P6) und die neue WKN A40KY5 (bisher: A2LQ1P). Das neue Tickersymbol lautet AV2. Die ordentliche Hauptversammlung der Avemio AG hatte die Umstellung am 29. August 2024 beschlossen.



Ralf P. Pfeffer, Vorsitzender des Vorstands (CEO) der Avemio AG, erläutert: „Die Umstellung auf Namensaktien ist ein wichtiger Schritt, um den Dialog mit unseren Aktionärinnen und Aktionären zu stärken. Wir möchten die Vorteile einer direkteren Kommunikation nutzen und uns mit einer transparenteren Aktionärsstruktur künftig noch stärker an den Bedürfnissen und Anforderungen unserer Investorinnen und Investoren ausrichten.“

Namensaktien erfordern die Führung eines Aktienregisters, in das die Aktionäre unter Angabe ihres Namens, Geburtsdatums und ihrer Adresse sowie der Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien eingetragen werden. Als Aktionär gelten dann nur noch solche Personen, die sich in das Aktienregister eintragen lassen. Somit sind nur in das Register eingetragene Aktionäre zur Teilnahme und Stimmrechtsabgabe in Hauptversammlungen berechtigt. Die Eintragung in das Aktienregister erfolgt durch die Depotbanken der Aktionäre. Weitere Schritte durch die Aktionäre sind nicht erforderlich.

Die Rechtsstellung der in das Aktienregister eingetragenen Aktionäre wird durch die Umstellung auf Namensaktien nicht beeinträchtigt. Ihre Beteiligung an der Gesellschaft bleibt unverändert. Auch das Recht der Aktionäre zur Veräußerung ihrer Aktien oder zum Kauf von Aktien wird nicht eingeschränkt oder erschwert.

Die Aktien werden im Verhältnis 1:1 von Inhaberaktien auf Namensaktien umgestellt und von der CAPTRACE GmbH im neuen Aktienregister geführt. In den kommenden Tagen werden die Aktionäre der Avemio AG von ihren Depotbanken über die bevorstehende Umstellung der Inhaberaktien und die Ersteintragung in das Aktienregister informiert. Die depotmäßige Umstellung erfolgt auf Basis des jeweiligen Bestandes der Depotkunden per 3. Februar 2025, abends.

Weitere Informationen zur Umstellung auf Namensaktien finden Sie unter avemio.com im Bereich Aktie.



Zur Avemio AG

Die Avemio Aktiengesellschaft ist ein Medientechnologiekonzern mit einer Fokussierung auf professionelle Film- und Fernsehtechnik. Die seit vielen Jahren stark wachsende und mit rund 100 Mio. Euro mit Abstand umsatzstärkste Handelsgruppe im deutschsprachigen B2B-Markt und größter Fachhändler in der Europäischen Union beliefert Content-Produzenten als herstellerunabhängiger Anbieter mit Produkten aller maßgeblichen Hersteller. Hierzu zählt auch die Beratung und technische Betreuung von kompletten Produktions-, Postproduktions- und Sendesystemen sowie die Planung, Erstellung und Systemintegration medientechnischer Workflows mit eigenen Softwareprodukten und Cloudangeboten.

Zu Beginn des Jahres 2023 erfolgte der Börsengang im Rahmen eines Reverse-IPO. Es folgte der Aufstieg in den Primärmarkt sowie die Zulassung zum Handelsplatz Xetra. Mitte 2023 erfolgte die Akquisition der Kölner MoovIT-Gruppe, ein weltmarktführender IT-Dienstleister im Bewegtbildbereich mit Softwareentwicklungskompetenz und einer eigenen Cloud-Lösung mit einzigartigen Alleinstellungsmerkmalen.

Die Avemio Group plant die Internationalisierung im Rahmen einer Buy-and-Build-Strategie mit bereits identifizierten Zielunternehmen sowie den Ausbau des margenstarken eigenen Softwareangebotes.



Investor Relations

Lindsay Lorent

ir@avemio.com

Avemio AG

Peter-Sander-Str. 41c

55252 Mainz-Kastel



Pressekontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Bahnhofstr. 98

82166 Gräfelfing/München

Tel: +49 89 125 09 03-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

28.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Avemio AG Peter-Sander-Str. 41c 55252 Mainz-Kastel Deutschland Telefon: 06134 5844872 E-Mail: ir@avemio.com Internet: www.avemio.com ISIN: DE000A2LQ1P6 WKN: A2LQ1P Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München EQS News ID: 2075529

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2075529 28.01.2025 CET/CEST