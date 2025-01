EQS-News: Duja Hotels kündigt Auftritt 2024 an: „Jeder vierte unserer Gäste kommt aus Deutschland“

Emittent / Herausgeber: Duja Hotels / Schlagwort(e): Expansion/Kapitalmaßnahme

Duja Hotels kündigt Auftritt 2024 an: „Jeder vierte unserer Gäste kommt aus Deutschland"



28.01.2025

Auf dem Höhepunkt des internationalen Reiseverkehrs im Jahr 2024 rangiert die Türkei unter den zehn meistbesuchten Ländern. Duja Hotels, die ihre Jahresergebnisse teilten, gaben bekannt, dass ein Viertel ihrer Gäste aus Deutschland kam.

Bodrum, Türkiye — Duja Hotels in der Türkiye, das mit der Vision arbeitet, zu jeder Jahreszeit unvergessliche Urlaubserlebnisse zu bieten, teilte seine jährlichen Leistungskennzahlen als Teil seiner Branchenbewertung mit.

„Durch die Kombination von Luxus und Komfort bieten wir unseren Gästen in unseren Hotels in Didim und Bodrum in Muğla sowie in Sarıkamış in Kars ein einzigartiges Übernachtungserlebnis. Diese Mission spiegelt sich deutlich in unseren Ergebnissen für 2024 wider. Wir beendeten die Saison mit einer Belegungsrate von 90 % in allen unseren Hotels und dominierten damit praktisch den Sektor. Außerdem waren 40 % unserer Gäste Reisende aus Europa“, sagte Volkan Gökay, Verkaufs- und Marketingkoordinator von Duja Hotels.

Gökay betonte, dass diese Leistung sowohl die globalen Tourismustrends als auch das aktuelle Potenzial der Türkiye in diesem Sektor widerspiegelt.

„Jeder vierte unserer Gäste kommt aus Deutschland“

Laut einer gemeinsamen Studie von Google und Deloitte wird die Zahl der internationalen Reisenden bis zum Jahr 2040 voraussichtlich um 60 % auf 2,4 Milliarden ansteigen. Spanien bleibt das beliebteste Reiseziel, während die Türkiye unter den Top 10 rangiert. Wie der Reisebericht 2024 zeigt, empfängt die Türkiye die meisten Touristen aus Russland und Deutschland.

„Im Jahr 2024 kamen 25 % unserer Gäste aus Deutschland. Dabei handelte es sich um junge Erwachsene, Personen mittleren Alters und Familien mit Kindern. Dies ist sicherlich in erster Linie auf Faktoren wie die Lage unserer Hotels, die von uns angebotenen Aktivitäten, unsere tadellose Servicequalität und die hohe Kundenzufriedenheit zurückzuführen“, erklärte er. Gökay teilte auch mit, dass im vergangenen Jahr insgesamt 5,2 Millionen Menschen aus Deutschland in die Türkiye gereist sind.

„Wir haben in der vergangenen Saison einen starken Einstieg in den Skitourismus geschafft“

Er erklärte, dass sie für ihre Gäste sehr vorteilhafte Pakete vorbereitet haben, insbesondere während der Frühbucherperiode, die bis Anfang April läuft: „Unsere Hotels repräsentieren unsere Prinzipien der kontinuierlichen Erneuerung und Entwicklung. Wir sorgen für hohe Zufriedenheit, indem wir in jedem Bereich des Tourismus hochwertige Dienstleistungen anbieten. In Bodrum und Didim, zwei der bekanntesten Urlaubsziele der Türkiye, bieten wir unseren Gästen unvergessliche Momente mit dem perfekten Trio aus Meer, Sand und Sonne. Wir haben zudem stolz in den Skitourismus eingetreten, indem wir das Duja Chalet Ski Resort in Sarıkamış eröffnet haben, einer Region, die für ihre einzigartige kristallklare Schneequalität bekannt ist“, erklärte er.

Gökay verwies auf die vielen Neuerungen, die Duja Hotels im Tourismussektor erreicht hat: „Zum Beispiel bieten wir ein gastronomisches Erlebnis mit Michelin-Sterneköchen an und veranstalten sowie sponsern Rallye-Meisterschaften sowohl in Duja Bodrum als auch in Duja Chalet.“

„Wir sind mit hohen Zielen in das Jahr 2025 gegangen. Wir streben eine hohe Auslastung während der Frühbucherperiode bis Anfang April an. Außerdem setzen wir unsere Bemühungen fort, die Zahl der Gäste aus Europa, insbesondere aus Deutschland, zu erhöhen. "Bis 2027 planen wir, ein neues Hotel in Ephesus zu eröffnen, wo das Haus der Jungfrau Maria liegt.“, schloss Gökay.

Über Duja Hotels

Die Duja Sun, die „zwei gleich“ aus ihren Hindi-Wurzeln symbolisiert, spiegelt die Yin- und Yang-Philosophie wider und verkörpert Balance, Erneuerung und Wachstum. Seit dem Eintritt in den Tourismussektor mit Duja Bodrum im Jahr 2020 hat Duja Hotels nahtlos Luxus und Komfort kombiniert und außergewöhnliche Gästeerlebnisse geboten, die auf Qualität und Zufriedenheit basieren. Mit der Erweiterung seines Portfolios führte er Duja Didim ein und trat 2022 mit Duja Chalet in Sarıkamış in den Skitourismus ein, berühmt für seinen makellosen kristallklaren Schnee.

Kontakt:

Ayça Öztürk

ayca@premsrats.com

