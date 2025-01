ROUNDUP: Erwachsene gewinnen für Spielwarenbranche an Bedeutung

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Erwachsene rücken zunehmend in den Fokus der Spielwarenbranche. Spielende und sammelnde Erwachsene seien ein Mega-Trend, sagte der Vorstandssprecher der Spielwarenmesse in Nürnberg, Christian Ulrich. "Erwachsene haben deswegen so ein hohes Potenzial für die Spielwarenbranche, weil sie natürlich wesentlich mehr Geld ausgeben für Spielwaren und weil sie auch sehr treu sind."

Auf der weltgrößten Spielwarenmesse zeigen in den nächsten Tagen fast 2.400 Hersteller aus 71 Ländern ihre Neuheiten. In den Handel kommen diese üblicherweise im September mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft.

Erwachsene machten inzwischen 30 Prozent des Umsatzes auf dem europäischen Spielwarenmarkt aus, sagte Ulrich. Bei Kindern ende das klassische Spielalter in der Regel mit zwölf Jahren, Erwachsene begeisterten sich dagegen meist ihr Leben lang für ihr Hobby.

Spielzeug verbindet Generationen

Zu den Erwachsenen-Produkten gehören laut Messe Brettspiele, Modellbau, komplexe Konstruktionsspielzeuge und Sammelobjekte zu Filmen, Serien, Computerspielen oder Büchern. Zu sehen sind zum Beispiel ein Darth-Vader-Helm, Fanartikel rund um Harry Potter oder ein Ferrari, der aus Bausteinen konstruiert werden kann.

Oft verbinde das Hobby Generationen und werde von den Eltern an die Kinder weitergegeben, hieß es vom Autorennbahn-Hersteller Carrera, der nach eigenen Angaben seit langem gezielt auch Erwachsene anspricht.

Auch Sammelkarten zu Sport oder Comicfiguren zielen oft auf Jugendliche und Erwachsene. So konnte der Spielehersteller Ravensburger unter anderem dank des neu eingeführten Sammelkartenspiels "Disney Lorcana" seinen Umsatz im vergangenen Jahr deutlich steigern. Diese Geschäftssparte solle 2025 weiter ausgebaut werden, kündigte der Konzern in Ravensburg an.

Ein zweiter Schwerpunkt werden der Messe zufolge in diesem Jahr Spielzeuge sein, die Motive aus japanischen Anime-Filmen oder Manga-Comics aufgreifen. Diese seien ein weltweites Phänomen und nicht mehr nur auf Asien beschränkt, sagte Ulrich. Im Trend seien auch Spielzeuge, die Kinder zu mehr Bewegung und gesunder Ernährung anregten. Neben Rollern oder Wackelbrettern ist etwa eine Plüschziege ausgestellt, die Kindern Yoga-Übungen zeigt./igl/DP/he