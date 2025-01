IRW-News: West Red Lake Gold Mines Inc.: West Red Lake Gold präsentiert neue Zielgebiete aus regionalen Oberflächenprobenahmen bei Madsen

IRW-PRESS: West Red Lake Gold Mines Inc.: West Red Lake Gold präsentiert neue Zielgebiete aus regionalen Oberflächenprobenahmen bei Madsen

29. Januar 2025 - Vancouver, BC / IRW-Press / West Red Lake Gold Mines Ltd. (West Red Lake Gold oder WRLG oder das Unternehmen) (TSXV: WRLG) (OTCQB: WRLGF) freut sich, positive Ergebnisse aus dem regionalen Oberflächenkartierungs- und geochemischen Probenahmeprogramm 2024 (das Programm) auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Madsen bekannt zu geben, welches sich im Goldbezirk Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario befindet.

HIGHLIGHTS:

- Das Programm bei Madsen konzentrierte sich auf die Gesteinsansammlung Confederation (Confederation Assemblage), welche größtenteils unerprobt war, bis WRLG diese erste Phase der Arbeiten durchführte. Die Confederation Assemblage ist dafür bekannt, eine bedeutende Goldmineralisierung in dem Bezirk Red Lake zu beherbergen, darunter das Projekt Great Bear von Kinross Gold, das etwa 24 km südöstlich von Madsen liegt.

- Das Programm bestand aus 1.460 Geschiebemergelproben und 42 Schlitzproben, sowie 69 repräsentativen lithologischen Proben, die genommen wurden, um das geologische Kartierungsprogramm zu unterstützen.

- Es wurden sechs (6) anomale Bereiche mit der geochemischen Signatur Au-W-As-Ag-Bi (Abbildung 1) definiert, welche vergleichbar mit der geochemischen Signatur der Madsen-artigen Alteration und Mineralisierung ist. Das überzeugendste dieser Zielgebiete ist die Anomalie North Shore, welche bereits aus begrenzten Bohrarbeiten, die im Jahr 2024 durchgeführt wurden, sowie durch ihre räumliche Assoziation zu der Einheit Russet Lake Ultramafic (RLUMAF) eine hohe Prospektivität aufgezeigt hat. Der Bereich unter dem stärksten Teil der Anomalie ist noch nie bebohrt worden und wird ein erstrangiges Zielgebiet für 2025 darstellen.

- Die Auflösung und das Verständnis der Geologie innerhalb der Confederation Assemblage wurde durch das detaillierte Kartierungsprogramm stark verbessert und wird ein wertvoller Datensatz für das Voranbringen von Zielgebieten innerhalb dieses Gesteinspakets sein.

Will Robinson, Vice President of Exploration, erklärte: Wir sind recht erfreut über die Ergebnisse unseres allerersten regionalen Oberflächenexplorationsprogramms quer über das Konzessionsgebiet Madsen. Das Programm war auf die unzureichend erkundete Confederation Assemblage ausgerichtet und war erfolgreich darin, etliche großformatige geochemische Anomalien zu umreißen, welche weitere Explorationsarbeiten und mögliche Bohrungen im Jahr 2025 rechtfertigen werden. Der Grad und Gehalt der Oberflächenanomalien, die innerhalb des Gesteins Confederation definiert wurden, und ihre räumliche Assoziation mit der zugrunde liegenden Geologie ist sehr ermutigend und bestärkt unsere These weiter, dass dieser zumeist übergangene Teil des Konzessionsgebiets noch ein ausgezeichnetes Potenzial für eine Entdeckung bietet. Ferner entspricht die Geschiebemergelanomalie, die bei dem Zielgebiet North Shore innerhalb des Gesteins der Balmer Assemblage entlang des östlichen Rands der Russet Lake Ultramafic definiert wurde, unserem Explorationsmodell für diesen hoch aussichtsreichen Korridor, was auf ein spannendes bohrbereites Zielgebiet für 2025 hinausläuft.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78259/2025-01-29-WRLG_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Karte mit anomalen Bereichen, die durch die Oberflächenprobenahmen 2024 definiert wurden und sich durch die geochemische Signatur Au-W-As-Ag-Bi auszeichnen. Diese geochemische Struktur ist gleichbedeutend mit Madsen-artiger Goldmineralisierung und charakteristisch für Goldmineralisierung an anderen Stellen im Bezirk Red Lake.

NÄHERE EINZELHEITEN

Das Zielgebiet North Shore lieferte im Rahmen des Oberflächenprobenahmeprogramms 2024 die deutlichste und am besten beschränkte Geschiebemergelanomalie. Die Anomalie wird durch eine starke Au-W-As-Ag-Bi-Signatur definiert, was sehr ermutigend ist, da dies die vorrangige geochemische Signatur ist, die mit der Goldmineralisierung bei Madsen und anderenorts im Bezirk Red Lake in Zusammenhang gebracht wird. Der Großteil der Höchstwerte reichert sich bei dem Hangenden, oder dem östlichen Kontaktrand der RLUMAF, an. Diese räumliche Assoziation passt gut zu anderen bekannten Lagerstätten und Vorkommen entlang der RLUMAF, darunter Wedge-MJ, Fork und die neu entdeckte Zone Upper 8. Limitierte Bohrarbeiten bei North Shore im Jahr 2024 durchschnitten mächtige Zonen mit Madsen-artiger Alteration und mehrphasiger Äderung mit niedrigen Goldwerten entlang des östlichen Hangendes der ultramafischen Einheit Venus, was zudem bündig mit dem östlichen Rand des North-Shore-Probenahmerasters 2024 abschließt. Diese neuen Geschiebemergeldaten deuten an, dass der goldreiche Abschnitt des Systems weiter östlich und näher bei der RLUMAF gelegen sein könnte. Dies wird ein erstrangiges Bohrziel für die regionale Exploration bei Madsen im Jahr 2025 sein.

Die Zielgebiete Faulkenham Southwest und Southeast befinden sich südlich des Stocks Faulkenham in einem Gebiet, in dem außer dem explorativen Faulkenham-Schaft zuvor nahezu keine Explorationsarbeiten stattgefunden haben. Die Prospektion in dieser Gegend im Jahr 2024 hat keine Zielgebiete mit hoher Priorität identifiziert, aber Geschiebemergelproben ergaben einige der höchsten Au-W-Anomalien auf dem Konzessionsgebiet aus dem südwestlichen Bereich und stark erhöhte Au-W-As-Ag-Bi-Werte im südöstlichen Bereich - insgesamt erstreckt sich der definierte anomale Bereich etwa 4 km in ost-westliche Richtung. Die Freilegung von Ausbissen über diesem Teil des Konzessionsgebiets ist gut, die Kartierungen von 2024 konzentrierten sich jedoch auf die Gesteinsklassifizierung statt auf die detaillierte Prospektion. Detaillierte Folgearbeiten, um nach Freilegungen von Erzgängen zu suchen, sind gerechtfertigt - besonders im Südwesten, wo starke Au-W-Werte in Geschiebemergel unmittelbar eisabwärts vom Faulkenham-Shaft aus bestehen. Diese Arbeiten werden 2025 fertiggestellt werden, zusammen mit ergänzenden Geschiebemergelprobenahmen, um die Abstände bei dem bestehenden Raster zu verringern.

Das Zielgebiet Killoran stellt ein neu umrissenes Interessengebiet in der Confederation Assemblage entlang des westlichen Ufers von Killoran Lake dar. Das Zielgebiet ist klar definiert, mit einer starken Au-W-As-Ag-Bi-Geschiebemergelanomalie. Die Freilegung des Grundgesteins ist in dieser Gegend generell gut, so dass hochauflösende Kartierungen und Prospektionen mit potenziellen Schlitzprobenahmen und Bloßlegungen im Jahr 2025 abgeschlossen werden.

Die Anomalien High Lake und Faulkenham North sind beide klar definiert, mit starken Au-W-As-Ag-Bi-Signaturen in Geschiebemergel. Ein Großteil der Geschiebemergelanomalie High Lake befindet sich eisabwärts von der Vein #1, was wahrscheinlich die anomale geochemische Reaktion in diesem Gebiet erklärt. Die geochemische Geschiebemergelanomalie erstreckt sich auch eisaufwärts von der Freilegung der Vein #1, was eine Fortsetzung des Erzgangsystems nach Nordosten vermuten lässt. Die Vein #1, die sich innerhalb der Confederation Assemblage befindet, war der ursprüngliche Bereich (Shaft #1), der bei Madsen vor der Entdeckung der Oberflächenexpression der Zone Austin abgebaut wurde. Die Beschaffenheit der Anomalie Faulkenham North ähnelt der der Anomalie High Lake, ihr fehlt jedoch eine Grundgesteinsquelle, um die anomale Geochemie des Geschiebemergels zu erklären. Es ist möglich, dass die anomale Geochemie des Geschiebemergels bei Faulkenham North eine weitere Vein-#1-artige Mineralisierung entlang des Streichens und unter der Bedeckung im Nordosten anzeigt.

QUALITÄTSSICHERUNG/QUALITÄTSKONTROLLE

Auf dem Konzessionsgebiet Madsen wurden 2024 in beiden Phasen der oberflächigen Probenahmen insgesamt 1.460 Geschiebemergelproben (einschließlich Doppelproben) von einer beauftragten Feldmannschaft genommen. Das durchschnittliche im Labor eingegangene Probengewicht betrug 1,72 kg, mit einem darauffolgenden durchschnittlichen Gewicht von 114 g an Probenmaterial, das den Siebdurchgang Fraktionsgröße -64 m während der Vorbereitung durchlief. Von den 1460 Feldproben lieferten 45 unzureichend Material für eine Analyse. Diese NSS-Proben hatten ein durchschnittliches Empfangsgewicht von 1,68 kg, aber nach dem Siebdurchgang ein durchschnittliches Gewicht von 19,37 g. Eine Überprüfung des Probenberichts und der Felddaten zeigt, dass bei den meisten dieser 45 Proben ein hoher Sandgehalt verzeichnet wurde. Mit einem erforderlichen nominellen Gewicht von 50 g, das für die Untersuchungsmethode AuME-ST44 nötig ist, gelten die Feldprobenahmeprotokolle als ausreichend, um sicherzustellen, dass das benötigte Volumen an Material zusammengetragen wurde. Bei einer Fehlerrate von 3,1 % wird dies als innerhalb der zulässigen Toleranz für die Probenahme befunden. Die Protokolle für Probenahmen in Sand und grobkörnigerem Geschiebemergelmaterial sollten noch mit der Feldmannschaft geprüft werden, da die Mindestanforderung für solches grobkörnigeres Material ein nominales Feldgewicht von 2,5-3,5 kg sein könnte.

Insgesamt wurden über beide Arbeitsphasen hinweg 1.977 Probenstellenvorschläge während der Planung des Probenahmeprogramms generiert. Von diesen wurden 517 Stellen nicht beprobt. Eine Überprüfung von ausgelassenen Probestellen im Vergleich mit Standortkommentaren, luftgestützten Aufnahmen und LIDAR-Untersuchungen machte deutlich, dass die Deselektion der Stellen für die Probenahmen durch die Feldmannschaft als angemessen gilt. Der Großteil der Stellendeselektion findet entweder über Gebieten mit örtlich morastigem, tiefliegendem Grund und dickem organischem Boden oder oben auf Ausbissen/Ausstrichen mit begrenzter beziehungsweise nicht vorhandener Geschiebemergelablagerung statt. Es werden keine Tendenzen offensichtlich, die einen beständigen individuellen Probenehmerirrtum bei der Bewertung einer Stelle hinsichtlich der Probentauglichkeit andeuten würden.

Das Ergebnis des OREAS-46-CRM ist in Abbildung 2 dargestellt. Der Großteil der CRM-Proben ergaben +/- 2 SD für sowohl Au als auch Pathfinder-Elemente, und alle lagen innerhalb +/- 3 SD, außer bei dem Au-Resultat einer einzigen Probe; J086980. Mit einer Z-Bewertung und einem zugehörigen Untersuchungsergebnis von 0,0106 Au ppm (10,6 Au ppb) liegt dieses CRM-Probenergebnis außerhalb der QS/QK-Erwartungen, wie auf dem OREAS-Zertifikat für dieses Material von 1,6 Au ppb verzeichnet. Bei den Pathfinder-Elementen liegen die Untersuchungsergebnisse für diese Probe jedoch alle innerhalb der Toleranz. Eine Überprüfung des Untersuchungszertifikats für Proben unmittelbar vor und nach diesem erhöhten Au-Resultat wies keine Verunreinigung in der Probe auf, die während der Probenvorbereitung oder Analyse des Labors auftrat. Im Gegenteil, Proben, die direkt auf dieses Resultat folgen, liegen unterhalb des anomalen Grenzwerts für Au. Folglich wurde die Erhöhung in dieser ZRM-Probe auf Heterogenität innerhalb des ZRM-Materials selbst zurückgeführt, und eine Wiederholung des Batches war nicht notwendig.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78259/2025-01-29-WRLG_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Shewhart-Leistungsdiagramm für OREAS 46 in den Elementen Au, As, Cu, Mo und W.

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Will Robinson, P.Geo., Vice President of Exploration bei West Red Lake Gold und dem qualifizierten Sachverständigen für die Exploration auf dem Projekt West Red Lake im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

GEWÄHRUNG VON VERGÜTUNGSWERTPAPIEREN

Das Unternehmen gibt ferner die Gewährung von Aktienoptionen, Restricted Share Units (RSUs) und Deferred Share Units (DSUs) in Übereinstimmung mit dem Aktienoptionsplan und dem RSU-, PSU- und DSU-Vergütungsplan des Unternehmens bekannt.

Direktoren und leitenden Angestellten des Unternehmens wurden insgesamt 2.971.500 Aktienoptionen mit einem Ausübungspreis von 0,63 $ gewährt, die über einen Zeitraum von drei Jahren unverfallbar werden, und zwar 25 % innerhalb von drei Monaten nach dem Zuteilungsdatum und jeweils 25 % am ersten, zweiten und dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums. Die Aktienoptionen können innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Zuteilungsdatum ausgeübt werden.

Zudem wurden leitenden Angestellten des Unternehmens 3.692.000 RSUs und nicht geschäftsführenden Direktoren 1.197.000 DSUs gewährt. Die RSUs werden über einen Zeitraum von drei Jahren in drei gleichen Tranchen am ersten, zweiten und dritten Jahrestag des Zuteilungsdatums und die DSUs am ersten Jahrestag des Zuteilungsdatums unverfallbar.

Die Gewährung der Aktienoptionen, RSUs und DSUs unterliegt der aufsichtsrechtlichen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

ÜBER WEST RED LAKE GOLD MINES

West Red Lake Gold Mines Ltd. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung und Erschließung seiner Vorzeige-Goldmine Madsen und der dazugehörigen 47 km2 großen, äußerst höffigen Liegenschaft im Revier Red Lake in Ontario gerichtet ist. Im ertragreichen Goldrevier Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontarios wurden über 30 Millionen Unzen Gold aus hochgradigen Zonen gefördert; das Revier beherbergt einige der reichsten Goldlagerstätten der Welt. WRLG verfügt zudem über sämtliche Anteile am Konzessionsgebiet Rowan in Red Lake, das sich über eine ausgedehnte Konzessionsfläche von 31 km2 erstreckt und auch die drei ehemals aktive Goldminen - Rowan, Mount Jamie und Red Summit - umfasst.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78259/2025-01-29-WRLG_DEPRcom.003.png

FÜR WEST RED LAKE GOLD MINES LTD.

Shane Williams

Shane Williams

President & Chief Executive Officer

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Gwen Preston

Vice President Communications

Tel: (604) 609-6132

E-Mail: investors@wrgold.com oder auf der Webseite des Unternehmens unter https://www.westredlakegold.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS UND ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie antizipieren, erwarten, schätzen, prognostizieren, planen und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse hindeuten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements; sie unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung abweichen. Dazu zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf das Mineralisierungspotenzial im Distrikt Red Lake, den voraussichtlichen Wert des Datensatzes für die Weiterentwicklung der Ziele in der Confederation Assemblage, die Möglichkeit von Bohrungen im Jahr 2025, das tatsächliche Potenzial für Entdeckungen innerhalb des Confederation-Gesteins, den voraussichtlichen Zeitplan für den Abschluss der detaillierten Nachfolgearbeiten in der Region Faulkenham und im Zielgebiet Killoran und alle anderen Pläne für die mögliche Wiederaufnahme des Bergbaubetriebs in der Mine Madsen, das Potenzial der Mine Madsen, das ungenutzte Wachstumspotenzial der Lagerstätte Madsen oder der Lagerstätte Rowan sowie die zukünftigen Ziele und Pläne des Unternehmens. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Mineralexplorations- und Mineralerschließungsaktivitäten, Umweltrisiken, die Volatilität der Märkte, die Lage auf den Finanzmärkten für die Wertpapiere des Unternehmens, die Schwankungen der Rohstoffpreise, der Zeitplan und die Ergebnisse der Aufräum- und Sanierungsarbeiten in der Mine Madsen sowie Änderungen der Geschäftspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Schlüsselerwartungen und Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen seine erklärten Geschäftsziele weiterverfolgen wird und dass es in der Lage sein wird, zusätzliches Kapital zu beschaffen, um damit fortzufahren. Obwohl das Managements des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen gegenüber solchen Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten sind im Lagebericht des Unternehmens (Managements Discussion and Analysis) für das Jahr zum 30. November 2023 und im Jahresbericht des Unternehmens für das Jahr zum am 30. November 2023 enthalten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden können.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Für weitere Informationen über das Unternehmen sollten Investoren die kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens lesen, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78259

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78259&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA95556L1013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.