Mindestens sieben Tote bei Massenpanik auf religiösem Fest in Indien

Prayagraj (Reuters) - Bei einer Massenpanik während des religiösen Festes Maha Kumbh Mela in Indien sind mehr als sieben Menschen ums Leben gekommen.

Mindestens zehn weitere Menschen seien verletzt worden, teilte ein Behördenvertreter am Mittwoch mit. Die Massenpanik ereignete sich gegen 01.00 Uhr Ortszeit. Die Ursache war zunächst unklar. Augenzeugen berichteten, Gläubige, die vor einer ersten Massenpanik fliehen wollten, seien an einem Ausgang in eine weitere geraten. Ministerpräsident Narendra Modi forderte "sofortige Hilfsmaßnahmen". Millionen Gläubige hatten sich versammelt, um am wichtigsten Tag des sechswöchigen Festivals in der nordindischen Stadt Prayagraj am Zusammenfluss der drei heiligen Flüsse Ganges, Yamuna und der mythischen, unsichtbaren Saraswati ein heiliges Bad nehmen.

Drohnenaufnahmen zeigten eine riesige Menschenmenge, die sich vor der Massenpanik Schulter an Schulter am Flussufer drängte. Videos und Fotos nach dem Vorfall zeigten Leichen, die auf Bahren abtransportiert wurden, während Menschen weinend am Boden saßen und andere über zurückgelassene Habseligkeiten stiegen. Die Behörden hatten mit einer Rekordzahl von 100 Millionen Menschen gerechnet, die sich am Mittwoch in der provisorischen Zeltstadt zum heiligen Bad versammeln wollten. Dieses wurde nach dem Zwischenfall abgesagt.

Bereits 2013 war es am heiligsten Tag der letzten Maha Kumbh Mela zu einer ähnlichen Massenpanik gekommen, bei der mindestens 36 Pilger ums Leben kamen.

