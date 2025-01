Ruandas Präsident sprach mit US-Außenminister über Waffenruhe im Kongo

Goma (Reuters) - Ruandas Präsident Paul Kagame hat sich für eine Waffenruhe bei den Kämpfen in der benachbarten Demokratischen Republik Kongo ausgesprochen, ließ aber keine Anzeichen erkennen, dass er Forderungen nach einem Abzug der ruandischen Truppen und der von ihnen unterstützten M23-Rebellen nachgeben will.

Er habe mit US-Außenminister Marco Rubio über die Notwendigkeit einer Waffenruhe im Osten des Kongo gesprochen, schrieb Kagame auf dem Kurznachrichtendienst X. Die Ursachen des Konflikts sollten ein für alle Mal angegangen werden. Rubio sei wegen der Lage in dem zentralafrikanischen Land sehr besorgt und fordere eine sofortige Waffenruhe in der Region, erklärte das US-Außenministerium. Alle Parteien sollten die territoriale Integrität respektieren.

Am Montag waren M23-Kämpfer in die ostkongolesische Provinzhauptstadt Goma einmarschiert - die größte Eskalation seit 2012 in dem seit drei Jahrzehnten schwelenden Konflikt, der seine Wurzeln in den Nachwirkungen des Völkermords in Ruanda und im Kampf um die Kontrolle der reichhaltigen Bodenschätze des Kongo hat. Goma ist ein wichtiger Anlaufpunkt für Hilfsorganisationen und Menschen, die vor Kämpfen in anderen Teilen des Ostkongo fliehen. In den Außenbezirken von Goma seien immer noch vereinzelte Explosionen und Schüsse zu hören, berichtete ein Bewohner per Telefon. Die Nacht sei ruhig gewesen, aber es seien Geschäfte geplündert worden. Internet, Strom und Wasser seien abgeschaltet.

