Schwedens Notenbank senkt Leitzins und signalisiert Ende der Lockerung

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die schwedische Notenbank hat ihre Geldpolitik wie erwartet weiter gelockert und ein Ende der Zinssenkungen signalisiert. Der Leitzins wird um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent reduziert, wie die Zentralbank am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Seit der Zinswende im vergangenen Mai ist dies die mittlerweile sechste Senkung. In dieser Zeit hat sich der Leitzins um 1,75 Prozentpunkte verringert und den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren erreicht.

Analysten hatten den Zinsschritt erwartet, nachdem die Notenbank im Dezember deutlich gemacht hatte, dass nur noch eine Senkung im ersten Quartal kommen dürfte. "Die im Dezember abgegebene Leitzinsprognose gilt im Wesentlichen", heißt es in der Stellungnahme zur aktuellen Zinsentscheidung, womit die Währungshüter ein Ende der geldpolitischen Lockerung signalisieren.

Seit einiger Zeit habe sich die Inflation bei der angepeilten Marke von zwei Prozent gehalten, hieß es weiter. Außerdem gehen die Notenbanker davon aus, dass es Zeichen einer wirtschaftlichen Erholung gebe, hieß es weiter in der Stellungnahme./jkr/tih