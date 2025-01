EQS-News: KSB Konzern: Vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2024

EQS-News: KSB SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

Vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2024

Erneut Rekordjahr für KSB

Auftragseingang steigt um 5,2 % auf 3,1 Mrd. €

Umsatz wächst um 5,2 % auf nahezu 3,0 Mrd. €

EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern) im oberen Bereich der Prognose

FRANKENTHAL: Im Geschäftsjahr 2024 hat der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB die vorläufigen finanziellen Kennzahlen für Auftragseingang, Umsatz sowie Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) deutlich gegenüber dem Vorjahr gesteigert. „Mit Blick auf die andauernd schwierige konjunkturelle Lage in Europa und die weltpolitischen Spannungen sind wir sehr zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2024. Insbesondere das 4. Quartal hat dazu beigetragen, dass es das erfolgreichste Jahr in der bisherigen Unternehmensgeschichte von KSB wird“, bekräftigt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung.

Im Zeitraum Januar bis Dezember 2024 hat KSB den Auftragseingang um 5,2 % auf 3.114 Mio. € (Vorjahr: 2.960 Mio. €) ausgebaut. Davon entfielen 730 Mio. € (+ 15,8 %) auf das 4. Quartal 2024. Den mit 5,8 % größten Anstieg auf 1.048 Mio. € (Vorjahr: 990 Mio. €) erzielte das Segment KSB SupremeServ aufgrund eines starken Ersatzteilgeschäfts insbesondere in den Marktbereichen Energie (+ 11,7 %) und Allgemeine Industrie (+ 8,7 %). Das Segment Pumpen steigerte den Auftragseingang um 5,2 % auf 1.659 Mio. € (Vorjahr: 1.576 Mio. €). Dieses Wachstum basiert im Wesentlichen auf Großaufträgen im Marktbereich Energie (+ 15,8 % auf 232 Mio. €) sowie im Marktbereich Wasser (+ 13,7 % auf 494 Mio. €). Im Marktbereich Bergbau ging aufgrund von Großaufträgen im Vorjahr der Auftragseingang für neue Pumpen um 19,2 % auf 91 Mio. € zurück. Das Segment Armaturen erhöhte den Auftragseingang um 3,8 % auf 407 Mio. € (Vorjahr: 393 Mio. €). Wesentlicher Treiber hierfür waren Aufträge im Petrochemie-/Chemiegeschäft (+ 35,3 %).

Außerhalb Europas hat KSB den Auftragseingang um 7,4 % gesteigert. In Europa beläuft sich das Wachstum auf 2,8 %.

Die Umsatzerlöse hat KSB in 2024 um 5,2 % auf 2.965 Mio. € (Vorjahr: 2.819 Mio. €) gesteigert. Davon entfielen 794 Mio. € (+ 12,6 %) auf das 4. Quartal 2024. Das stärkste Wachstum von 10,3 % erzielte das Segment Armaturen und steigerte die Umsatzerlöse um 37 Mio. € auf 399 Mio. €. Das Segment KSB SupremeServ erzielte einen Umsatzanstieg in Höhe von 7,6 % auf 1.016 Mio. € (Vorjahr: 944 Mio. €). Zu diesem Wachstum hat insbesondere eine starke Ersatzteilnachfrage aus dem Marktbereich Energie (+ 32,7 %) beigetragen. Das Segment Pumpen steigerte seinen Umsatz mit neuen Pumpen um 2,4 % auf 1.551 Mio. € (Vorjahr: 1.514 Mio. €). Das Wachstum fußt besonders auf den Marktbereichen Petrochemie/Chemie (+ 19,8 %) und Energie (+ 12,8 %). Dagegen stagnierten die Umsatzerlöse im Marktbereich Allgemeine Industrie, der sich vornehmlich auf das Standardgeschäft fokussiert, bei 405 Mio. €. Grund hierfür ist die schwache Konjunktur insbesondere in Zentraleuropa. Der Marktbereich Wasser beendete das Jahr 2024 mit einem Umsatz in Höhe von 441 Mio. € knapp unter Vorjahr.

Die Umsatzerlöse außerhalb Europas hat KSB um 8,5 % gesteigert; in Europa betrug das Umsatzwachstum 1,9 %.

Das Unternehmen erwartet ein EBIT am oberen Ende des für das Geschäftsjahr 2024 gegebenen Prognosekorridors von 210 Mio. € bis 245 Mio. €. Die finalen Geschäftszahlen 2024 präsentiert KSB am 27. März 2025.

KSB strebt für das Geschäftsjahr 2025 eine Steigerung der Kenngrößen Auftragseingang, Umsatz und EBIT im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024 an.

KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2024 mit rund 16.400 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 3 Mrd. € erzielt.

