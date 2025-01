EQS-News: Metavista3D sichert sich Patent für adaptive 3D-Technologie in Europa

EQS-News: Metavista3D, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 30. Januar 2025) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T)("Metavista3D" oder das "Unternehmen"), ein Vorreiter in der 3D-Technologielandschaft, hat einen bedeutenden Meilenstein in seiner Entwicklung im Bereich des geistigen Eigentums bekannt gegeben. Das Unternehmen hat die Bestätigung erhalten, dass es keine Einwände gegen sein europäisches Patent Nr. 4008105 gibt, das die adaptive Disparitätskontrolltechnologie abdeckt und nun im europäischen Patentregister öffentlich einsehbar ist. Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement von Metavista3D, die Grenzen der 3D-Visualisierungstechnologie zu erweitern.

Bahnbrechende adaptive Disparitätskontrolle

Die neu patentierte Technologie ist entscheidend für die Bereitstellung konsistenter und immersiver 3D-Erlebnisse. Sie ermöglicht die Echtzeitanpassung von Stereobildern und passt den 3D-Effekt an die optischen Eigenschaften einzelner Anzeigegeräte an. Dies stellt sicher, dass die Zuschauer unabhängig vom verwendeten Gerät ein optimales visuelles Erlebnis erhalten. Durch die dynamische Anpassung der Tiefe von 3D-Bildern an bestimmte optische Elemente verbessert die Technologie von Metavista3D die Interaktion des Benutzers mit 3D-Inhalten.

"Die Bestätigung unseres Patents ist ein Beweis für den innovativen Ansatz, den Metavista3D in den 3D-Bildgebungssektor einbringt", erklärte Jeff Carlson, CEO von Metavista3D. "Unsere adaptive Disparitätskontrolltechnologie wird die Standards für visuelle Immersion und Benutzererfahrung in verschiedenen Anwendungen neu definieren."

Ein strategischer Schritt in der Entwicklung des geistigen Eigentums

Dieses europäische Patent festigt die Position von Metavista3D als Schlüsselspieler im Bereich der 3D-Bildgebungstechnologie und gewährt dem Unternehmen exklusive Rechte an diesem bahnbrechenden Ansatz. Als alleiniger Eigentümer dieser adaptiven Disparitätskontrollmethode wird Metavista3D seine patentierte Technologie in verschiedenen Märkten einsetzen und das visuelle Erlebnis in Sektoren von Unterhaltung bis Bildung bereichern.

Da Metavista3D weiterhin innovativ ist, spiegelt dieses Patent den strategischen Fokus des Unternehmens auf den Schutz seiner intellektuellen Errungenschaften wider und ebnet gleichzeitig den Weg für weitere Fortschritte in der 3D-Visualisierung. Diese Entwicklung stärkt nicht nur ihre technologische Glaubwürdigkeit, sondern bringt sie auch auf dem wettbewerbsintensiven globalen Markt für 3D-Lösungen voran.

Über Metavista3D

Metavista3D Inc. ist über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG führend bei der Entwicklung KI-gesteuerter, pseudoholografischer Anzeigetechnologien, die unsere Interaktion mit räumlichen Inhalten verändern sollen. Mit über 20 Patenten und einem Engagement für Innovation gestaltet Metavista3D die Zukunft immersiver, brillenfreier 3D-Erlebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3D.com.

Die Aktien von Metavista3D werden öffentlich gehandelt und sind in Kanada an der TSX-Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD und an der Deutschen Börse in Frankfurt und anderen unter dem Tickersymbol E3T notiert. Die ISIN-Nummer von Metavista3D lautet CA59142H1073 und die deutsche WKN-Nummer A3EG0D.

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jeffrey Carlson

CEO und Direktor

E: jeff@metavista3d.com

T: (647) 697-9199

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert wird) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zum Geschäft, den Vermögenswerten oder Investitionen des Unternehmens sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie basieren, eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Natur, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen möglicherweise nicht eintreten, was dazu führen kann, dass die tatsächliche Leistung und die Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Schätzungen oder Projektionen der zukünftigen Leistung oder Ergebnisse abweichen. Zu diesen Annahmen, Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem die Lage der Wirtschaft im Allgemeinen und der Kapitalmärkte im Besonderen sowie das Interesse der Anleger am Geschäft und die Aussichten des Unternehmens.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Sofern gesetzlich nicht vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Wertpapierrecht vorgeschrieben. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf die oben besprochenen Angelegenheiten zu kommentieren.

